Brasileirão Feminino: Real pode ir ao céu e o Minas Brasília, à degola

MN Maíra Nunes

(crédito: Foto: Ricardo Botelho/Real Brasília)

Restam quatro rodadas para o fim da primeira fase do Brasileirão feminino. Em 9º lugar, o Real Brasília está a uma posição da zona de classificação para as quartas de final e tem boas possibilidades de quebrar o jejum de seis jogos sem vitórias diante de, pelo menos, dois adversários. Já o Minas Brasília está em situação desesperada contra o rebaixamento e parte para a reta final sem o técnico Antônio Carlos Bona, demitido no último domingo. Os dois se enfrentam na quinta-feira, 15h, no estádio Defelê, no primeiro clássico candango da elite do futebol feminino. O jogo terá transmissão online da CBF TV.

A estreia do Real Brasília na elite foi a boa surpresa do campeonato. O time fundado em 2019 somou 10 pontos nos primeiros cinco jogos, figurando entre os oito primeiros da 2ª até a 10ª rodada, quando foi ultrapassado pelo Avaí/Kindermann, que agora soma 14 pontos, em 8º lugar. Logo abaixo, está a equipe do DF, com 13 pontos. Mas o Flamengo não ainda vai querer entrar nessa briga pela classificação para a fase eliminatória.

Em 10º lugar, com 11 pontos, o time carioca trouxe dois reforços que estavam atuando na Europa para a reta final da primeira fase em 2021. A meia atacante Darlene e a lateral direita Rayanne chegam no Flamengo para tentar impedir que o time fique pela segunda temporada seguida fora do G-8.

No Brasileirão de 2020, o Grêmio foi o último time a avançar para a segunda fase, com 24 pontos e saldo de 5 gols. Logo atrás, fora das quartas de final, ficou o Flamengo, com a mesma pontuação, mas com 2 gols de saldo. Em 2019, o São José se classificou com 22 pontos. Neste ano, o campeonato está mais equilibrado e a disputa promete ser intensa pelos 12 pontos restantes em disputa na fase de grupo.

Os próximos adversários do Real Brasília são o Minas Brasília, o vice-lanterna Napoli, o São Paulo e o Internacional. Já o Avaí/Kindermann tem pela frente o Bahia, o Santos, o próprio Flamengo e o Corinthians. E o Flamengo pega Cruzeiro, Botafogo, Avaí/Kindermann e Ferroviária.

Na parte debaixo da tabela, o Minas Brasília tenta se ajustar sob novo comando. O analista de desempenho Davih Rodrigues assumiu de forma interina no lugar do técnico Antônio Carlos Bona, que saiu do cargo após a derrota para o São Paulo, por 3 x 0, no último sábado. A campanha do treinador somou uma vitória, quatro empates e seis derrotas, todos válidos pelo campeonato nacional, totalizando 21% de aproveitamento.

Em 14º lugar, com 7 pontos, o time precisa subir, ao menos, duas posições para escapar da queda. A briga direta é contra o São José e o Botafogo, com 8 pontos, cada. O Cruzeiro, com 9 pontos, também ainda corre um certo risco. Abaixo do time brasiliense, estão Napoli, com 6 pontos, e o Bahia, com 4, na lanterna.

O próximo compromisso do Minas Brasília é o clássico candango, contra o Real Brasília. Depois, pega o Bahia, em duelo direto contra o rebaixamento. E enfrenta Corinthians e Palmeiras, atuais líder e vice-líder, nas últimas duas rodadas.