Oportunidade de virar Torneio Rio-São Paulo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Lançado em 1933 e abandonado em 2002, o Torneio Rio-São Paulo era um dos torneios mais charmosos do futebol brasileiro. Se paulistas e cariocas não dão mais bola para ele, as bolinhas do sorteio das oitavas de final da Libertadores se encarregaram de proporcionar uma oportunidade de quatro deles reviverem os bons tempos da ponte aérea.

Os caminhos até a final em jogo único do torneio, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, deixou Flamengo e Fluminense em um lado da chave e os arquirrivais São Paulo e Palmeiras, do outro. Em tese, óbvio, a competição pode reunir o clássico Fla-Flu em uma semifinal, e o Choque-Rei nas quartas. Se um deles avançar de cada lado, o torneio pode ter a primeira final Rio-São Paulo da história.

Projeções à parte, o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, terá uma revanche pessoal com o comandante do Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece. O argentino eliminou o treinador rubro-negro da Sul-Americana, em 2017, quando Ceni liderava o São Paulo, e desbancou o Flamengo na edição passada, nos pênaltis, no Maracanã, à frente do Racing.

Se avançar neste confronto, o atual bicampeão brasileiro terá pela frente, nas quartas, o atual vice-campeão nacional. O Internacional enfrentará novamente o Olimpia. O time colorado goleou o paraguaio por 7 x 1 na soma dos resultados dos dois confrontos válidos pela fase de grupos. Portanto, é favorito a avançar.

O Fluminense também tem um bom caminho para voltar à final. Vice em 2008, quando perdeu o título para a LDU, no Maracanã, o tricolor carioca medirá forças com o Cerro Porteño. O time paraguaio avançou em segundo na chave do Atlético-MG. O sobrevivente do duelo enfrentará nas quartas de final o tradicional V?élez Sarsifeld, campeão em 1994, ou o Barcelona de Guyaquil vice por duas vezes.

Protagonista da melhor campanha da fase de grupos, o Atlético-MG terá queda de braço contra o Boca Juniors. Na edição passada, Cuca, então no Santos, eliminou o time argentino nas semifinais. Logo, conhece bem o time de Miguel Ángel Russo.

Quem avançar vai se deparar com outros dois concorrentes tradicionais. O adversário sairá do duelo entre o River Plate e o Argentinos Juniors.

Na parte inferior da chave consta uma atração fatal entre São Paulo e Palmeiras. Se passar pelo Racing — rival que não conseguiu vencer na fase de grupos do torneio, o tricolor paulista cruzará bigodes nas quartas de final contra o Palmeiras ou a Universidade Católica, do Chile. Há duas semanas, o São Paulo, de Hernán Crespo, derrutou o Alviverde, de Abel Ferreira, do trono de campeão paulista, no Morumbi.

O lado de Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo na rota para a final é um campo minado por quatro camisas argentinas tradicionais. Na outra banda, Flamengo, Internacional e Fluminense têm pela frente apenas um argentino — o Vélez Sarsfield.

Sul-Americana

O sorteio de ontem também decidiu os duelos da fase 16 avos da Sul-Americana. Favorito ao título, o Grêmio enfrentará a LDU. Pode cruzar nas oitavas com o Athletico-PR, que terá pela frente o América de Cáli, da Colômbia.

Há um duelo pesado do outro lado da chave entre os reis de copas Santos e Independiente. O Red Bull Bragantino baterá de frente com o Indepedendiente del Valle. O clube equatoriano conquistou a Copa Sul-Americana na temporada 2019. (MPL)