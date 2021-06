CB Correio Braziliense

Com mais uma atuação irreparável na Liga das Nações, a Seleção Brasileira feminina de vôlei despachou a Rússia com autoridade, ontem. Em Rimini, na Itália, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães sobraram diante do forte time russo, especialmente no segundo set, mostraram muito repertório no ataque e venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/11 e 25/18. Hoje, o Brasil pega a Itália, às 16h.