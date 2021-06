Grêmio x Brasiliense: guia do duelo de hoje, em Porto Alegre

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Foto: Jéssika Lineker/Distrito do Esporte)

Grêmio e Brasiliense iniciam hoje, às 16h30, na Arena, em Porto Alegre a disputa por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo é inédito. Quando o atual campeão do Distrito Federal figurou na Série A do Brasileirão, em 2005, o tricolor amargava a Série B. Voltou à elite na histórica Batalha dos Aflitos. A seguir, o Correio destaca cinco curiosidades de cada time no esquenta para o primeiro duelo da terceira fase do mata-mata nacional.

GRÊMIO

» Tetracampeão gaúcho, o Grêmio está entre os favoritos para levantar, mais uma vez, a taça da Copa do Brasil. O tricolor do Rio Grande do Sul conquistou cinco vezes o título da competição (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016).

» O futebol jogado pelo Grêmio parte das ideias do técnico Tiago Nunes, técnico gaúcho com passagem pelo futebol candango na base do Brasília e pelo Paranoá. O casamento entre o técnico e a equipe vem dando certo. São 11 partidas, oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 32 gols marcados e 10 sofridos.

» O Grêmio tem um dos melhores elencos do Brasil. O lateral-direito, Rafinha, e o atacante Douglas Costa são reforços que se juntam a Diego Souza, Jean Pyerre, Pepê, Geromel e cia, como principais peças do tricolor gaúcho.

» A campanha do título estadual acumulou 10 vitórias, quatro empates e uma derrota. As redes adversárias foram balançadas 30 vezes, e a defesa vazada em 12 oportunidades. O troféu foi erguido diante do rival Internacional.

Recentemente, o clube divulgou oito casos de covid-19. Os infectados desfalcaram a equipe no domingo, na derrota por 3x2, diante do Ceará, pela estreia no Brasileirão. Novos testes serão realizados, visando os próximos jogos.

BRASILIENSE

» No lado amarelo do confronto, o Brasiliense vive um ótimo momento. Atual campeão da Copa Verde, o Jacaré conquistou recentemente, de forma invicta, o decacampeonato Candango.

» À frente do Brasiliense, Vilson Tadei, camisa 10 do Grêmio na conquista do Brasileirão de 1981, mostrou competência e modificou a postura da equipe dentro de campo. Na campanha do título da Copa Verde, foram seis vitórias em oito jogos, com 17 gols marcados e nove sofridos. No Candangão, foram 42 tentos a favor e sete contra.

» Em seus tempos de jogador, Tadei atuou como meio-campista e defendeu o Grêmio em 84 partidas, entre 1980 e 1981. Pela equipe gaúcha, o ex-meia conquistou o Campeonato Brasileiro de 81, ao superar o São Paulo.

» O principal objetivo do Brasiliense no ano é o acesso à Série C do Brasileiro. De olho nisso, o Jacaré trouxe alguns importantes reforços, como os meias Hiwry e Jorge Henrique, o lateral esquerdo Weverton Goduxo, o atacante Daniel Alagoano, além da renovação do artilheiro e camisa nove do time, Zé Love, que jogou no Grêmio de 2007 a 2008.

» O confronto diante do Grêmio dá início a 15ª participação do Brasiliense na Copa do Brasil. As melhores campanhas foram em 2002, quando ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Corinthians. E em 2007, quando chegou às semifinais, mas caiu diante do Fluminense, que viria a ser o campeão daquele ano. O elenco entrosado, com nomes experientes, é uma das esperanças do torcedor amarelo, na expectativa por mais uma boa performance no torneio mata-mata.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Brasiliense

Quando: hoje

Onde: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Que horas? 16h30

Valendo o quê? Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Controle remoto: SporTV e Premiere

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos; Léo Pereira e Maicon; Jean Pyerre, Léo Chú e Ricardinho

Técnico: Pedro Sotero

Brasiliense

Sucuri; Mário Henrique, Badhuga, Gustavo Henrique e Weveton Goduxo; Aldo, Sandy, Didira e Zotti; Maicon Assis, Jefferson Maranhão e Bruno Nunes

Técnico: Vilson Tadei

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima