Grêmio se impõe e sai na frente no confronto diante do Brasiliense

(crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Estreando pela Copa do Brasil, Grêmio e Brasiliense se enfrentaram em Porto Alegre, pelo jogo de ida pela terceira fase do torneio. Como esperado, o tricolor gaúcho pressionou bastante. No fim do primeiro tempo, abriu o placar com Ricardinho. Na volta do intervalo, após falha do goleiro Sucuri, Jean Pyerre aproveitou e ampliou. O Imortal venceu por 2 x 0 e obteve a vantagem para o jogo de volta, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Pressão tricolor

Jogando em sua arena, o Grêmio tomou a primeira iniciativa do jogo. Cortez avançou pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave para Thiago Santos. O volante finalizou para fora. Aos oito minutos, o tricolor gaúcho voltou a assustar a defesa candanga. Vanderson encontrou bom passe para Jhonata Robert, que chutou forte e cruzado, mas o goleiro Sucuri fez ótima interceptação e mandou para escanteio. Com maior posse de bola, os donos da casa controlaram bem a partida. Aos 14, Jean Pyerre dominou e arriscou um chute forte de fora da área, porém, mais uma vez, o arqueiro do Brasiliense impediu o gol.

Próximo da primeira metade da etapa inicial, o Grêmio continuava a pressionar o Jacaré. Aos 19, Léo Chú dominou pelo lado esquerdo e finalizou bem. Sucuri defendeu. Um minuto depois, foi a vez de Lucas Silva arriscar o chute, que passou rente à trave direita da meta candanga. A primeira finalização do Brasiliense veio aos 24 minutos. Sandy dominou e, de muito longe, arriscou o chute. A bola desviou em Geromel, saindo pela linha de fundo. Dois minutos depois, após cobrança de escanteio, a redonda passou por toda a defesa gremista e sobrou para Luquinhas. O camisa sete dominou e chutou rasteiro, mas Paulo Victor encaixou a bola.

Beirando os 30 minutos, o Brasiliense saiu em velocidade de seu campo de defesa, Luquinhas passou para Didira, que tentou o cruzamento, mas Thiago Santos afastou o perigo. Aos 34, Jean Pyerre avançou pela esquerda, colocou na área e encontrou Jhonata Robert. O camisa 25 cabeceou com perigo, mas para fora. A resposta da equipe do DF veio no minuto seguinte. Luquinhas dominou na área, limpou a defesa e bateu de perna direita. Vanderson desviou e impediu o que seria o primeiro gol da partida. Na reta final, aos 43, o Grêmio tabelou bem na entrada da área, a bola chegou até Ricardinho que, mesmo desequilibrado, colocou no fundo das redes.

Grêmio não tira o pé e define resultado

O Grêmio voltou do intervalo querendo resolver o jogo. Aos quatro minutos, Sucuri errou no tiro de meta e deu o contra-golpe para o adversário. Ricardinho avançou, chutou, mas parou em Sucuri. Na sequência, Jean Pyerre aproveitou o rebote e, sozinho na área, ampliou o placar. Depois do segundo gol, a partida continuou sob domínio gremista. Quando tinha a bola, o Brasiliense não levava perigo à meta defendida por Paulo Victor. Aos 15, o Jacaré conseguiu sair do sufoco imposto pelo tricolor. Na entrada da área, Zé Love recebeu, fez o pivô, passou para Luquinhas e cruzou para Diogo. O lateral desviou e quase diminuiu a vantagem gaúcha.

Aos 19, o Grêmio perdeu uma chance inacreditável. Léo Chú avançou pelas costas de Balotelli e cruzou para Ricardinho. O autor do primeiro gol, praticamente debaixo das traves, chutou no travessão. Três minutos depois, em jogada individual, Jhonata Robert invadiu a área e finalizou. Sucuri, mais uma vez, salvou. Na marca dos 25, Zé Love cobrou falta, mas o goleiro do Grêmio defendeu com tranquilidade. Posteriormente, aproveitou um erro na saída de bola adversária, o camisa nove do Brasiliense tentou finalizar, mas a zaga tricolor bloqueou.

Passados 28 minutos, em lance de bola parada, Jean Pyerre chutou no ângulo da meta candanga. Sucuri se esticou e evitou o que seria um belo gol de falta. Na sequência da partida, o Grêmio continuou trocando passes na área adversária, mas sem levar perigo. O Brasiliense, com as alterações feitas por Vilson Tadei, tentou mudar a postura, mas sem êxito. Faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar, Guilherme Azevedo, que entrou no segundo tempo, arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais e foi pela linha de fundo. Aos 44, Zotti levantou a bola na área, houve disputa, mas o impedimento foi marcado.

O que vem por aí

Grêmio e Brasiliense voltam a entrar em campo no próximo final de semana. No domingo (6/5), às 10h30, em casa, o tricolor disputa o título da Recopa Gaúcha com o Santa Cruz-RS. No sábado (5/6), o Jacaré fará sua estreia na fase de grupos da Série D do Brasileiro. A equipe do DF recebe o Goianésia, às 15h, no Serejão, em Taguatinga. Pela Copa do Brasil, os times se reencontram na quarta-feira (10/6), às 16h30, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Ficha técnica

GRÊMIO - 2

Paulo Victor; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva (Victor Bobsin) e Jean Pyerre; Léo Chú (Léo Pereira), Jhonata Robert (Guilherme Azevedo) e Ricardinho (Churín). Técnico: Pedro Sotero

Cartões amarelo: Vanderson, Jean Pyerre e Lucas Silva

Gols: Ricardinho e Jean Pyerre

BRASILIENSE - 0

Sucuri; Weverton Goduxo (Balotelli), Badhuga, Gustavo Henrique e Diogo; Lídio, Sandy e Peninha (Jorge Henrique); Didira (Zotti), Luquinhas (Milton Júnior) e Zé Love (Romarinho). Técnico: Vilson Tadei

Cartões amarelos: Badhuga, Weverton Goduxo, Zé Love e Lídio

Estádio: Arena do Grêmio

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz