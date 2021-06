Gama contrata meia Felipe Menezes, campeão da Série B pelo Palmeiras

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

A três dias da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Jaraguá, sábado, às 15h30, no Estádio Amintas de Freitas, no município goiano localizado a 211km e Brasília, o Gama fechou com mais um reforço experiente para a disputa do Grupo 5.

O Correio Braziliense apurou que o meia Felipe Menezes, de 33 anos, assinou contrato para a disputa da quarta divisão. Como não há tempo para ele estrear no sábado, deve desembarcar na capital no fim de semana e iniciar os trabalhos no Ninho do Periquito na segunda-feira. O jogador nascido em Goiânia é cria das divisões de base do Goiás. Despontou como um dos destaques do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007.

Na sequência da carreira, passou por Benfica, Botafogo, Sport, Palmeiras, Ponte Preta, Ceará, entre outros clubes. O último clube dele foi o Atibaia-SP na Série A2 do Campeonato Paulista. Ele marcou quatro gols em 10 partidas.

Felipe Menezes tem títulos relevantes no currículo. Sob o comando de Jorge Jesus, conquistou o Campeonato Português na temporada 2009/2010 e foi vice em 2010/2011. Figurava no elenco que tinha Javier Saviola, Óscar Cardozo, Ángel Di María, Pablo Aimar e os brasileiros Luisão, Ramires, Alan Kardec e Éder Luís como principais destaques.

Na passagem pelo Botafogo, ajudou o clube a ganhar a Taça Rio, em 2012 sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. Felipe Menezes também foi peça importante para o Palmeiras na conquista da Série B de 2013 com Gilson Kleina. Foi dele, inclusive, o primeiro gol da vitória por 3 x 0 no jogo do título contra o Boa Esporte, em São Paulo.

Felipe Menezes também participou das campanhas dos títulos estaduais do Ceará, em 2017, e do CRB no Alagoano na temporada do ano passado.

Ambidestro, teve a temporada mais artilheira da carreira em 2015, quando fez cinco gols no Brasileirão e oito na campanha do Campeonato Goiano, ambos com a camisa do Goiás.