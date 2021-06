Copa América: Conmebol divulga tabela de jogos do torneio no Brasil

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou, na noite desta quarta-feira (2/6), a tabela dos confrontos da Copa América 2021. Após o imbróglio envolvendo as sedes anteriores (Argentina e Colômbia), no início da semana, autoridades brasileiras e a entidade máxima do futebol sul-americano informaram que o torneio acontecerá no Brasil. As sedes são Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia.

O pontapé inicial para o meio torneio de seleções mais importante das Américas será dado em 13 de junho, às 18h, por Brasil e Venezuela, no Estádio Nacional Mané Garrincha. No mesmo dia, Colômbia e Equador se enfrentam no Serra Dourada.

Os primeiros confrontos do Grupo B acontecem em 14 junho. A Argentina encara o Chile, no Rio de Janeiro. O Paraguai duela com a Bolívia na capital goiana.

Oito jogos em Brasília



Ao todo, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, receberá oito partidas. Cinco delas serão na primeira fase. A mais importante da etapa inicial é a estreia do Brasil diante da Venezuela em 13 de junho (veja programação completa no fim do texto). Além dos escretes canarinho e venezuelano, passarão pelo DF os selecionados de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

No mata-mata, a capital federal sediará mais três jogos: um das quartas de final, um das semifinais e a disputa do terceiro lugar.



Confira a tabela detalhada:

1ª rodada

13 de junho

18h - Brasil x Venezuela

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

20h - Colômbia x Equador

Arena Pantanal (Cuiabá)

14 de junho

15h - Argentina x Chile

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

21h - Paraguai x Bolívia

Estádio Olímpico (Goiânia)

2ª rodada

17 de junho

18h - Colômbia x Venezuela

Estádio Olímpico (Goiânia)

21h - Peru x Brasil

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

18 de junho

17h - Chile x Bolívia

Arena Pantanal (Cuiabá)

21h - Argentina x Uruguai

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

3ª rodada

20 de junho

18h - Venezuela x Equador

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

21h - Colômbia x Peru

Estádio Olímpico (Goiânia)

21 de junho

17h - Uruguai x Chile

Arena Pantanal (Cuiabá)

21h - Argentina x Paraguai

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

4ª rodada

23 de junho

18h - Equador x Peru

Estádio Olímpico (Goiânia)

21h - Brasil x Colômbia

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

24 de junho

17h - Bolívia x Uruguai

Arena Pantanal (Cuiabá)

21h - Chile x Paraguai

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

5ª rodada

27 de junho

18h - Venezuela x Peru

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

18h - Equador x Brasil

Estádio Olímpico (Goiânia)

28 de junho

21h - Uruguai x Paraguai

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

20h - Argentina x Bolívia

Arena Pantanal (Cuiabá)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima