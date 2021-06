Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Clássico

Fortaleza e Ceará empataram, ontem, por 1 x 1, no primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avançará às oitavas de final. Novo empate forçará disputa por pênaltis.

» Fluminense

O Fluminense largou bem na Copa do Brasil. Ontem, o tricolor contou com gols de Fred e Abel Hernández para vencer o Bragantino, por 2 x 0. Na volta, os cariocas podem perder por até um gol de diferença.

» Corinthians

Na Arena, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético-GO, por 2 x 0, e saiu em desvantagem. Os gols foram de Ronald e João Paulo. Agora, o time goiano pode perder por até um gol para avançar.

» Atlético-MG

O Galo foi ao Pará, ontem, e estreou na Copa do Brasil com vitória por 2 x 0 sobre o Remo, gols de Hyoran e Nacho Fernández. Com o placar, pode até perder por um gol na volta para avançar às oitavas de final.

» Vôlei

A Seleção feminina de Zé Roberto venceu ontem a quinta partida de seis na Liga das Nações. De virada, o Brasil derrotou a anfitriã Itália, em Rimini, por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/15, 25/19 e 25/19.

» Mais Vôlei

Depois de três vitórias na primeira semana da Liga das Nações, a Seleção masculina voltará à quadra hoje contra a França, que está na segunda colocação, às 10 horas, na bola criada em Rimini, na Itália.