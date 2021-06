CB Correio Braziliense

O Gama contratou mais um reforço para a disputa da quarta divisão do Brasileirão: a novidade é o meia goiano Felipe Menezes, de 33 anos. Campeão português pelo Benfica na temporada 2009/2010 sob as ordens de Jorge Jesus, o jogador também foi campeão da Série B 2013 pelo Palmeiras. O último clube dele foi o Atibaia na Série A2 do Paulistão. O Gama estreia neste sábado contra o Jaraguá, no município goiano a 211km da capital federal.