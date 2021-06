Real x Minas vira o dérbi do DF na elite

MN Maíra Nunes

(crédito: Gustavo Pontes/Real Brasília - 19/12/20 )

Despontando como o novo clássico do DF, Real Brasília e Minas Brasília se enfrentam pela primeira vez na elite do futebol feminino hoje, às 15h, no estádio Defelê, na Vila Planalto. O jogo terá transmissão da CBF TV.

Protagonistas das duas últimas finais do Candangão, os dois times se encontram pela primeira vez no Brasileirão A1, pela 12ª rodada, em situações opostas. O Real briga para beliscar uma vaga nas quartas de final e o Minas Brasília briga contra o rebaixamento e parte para a reta final sem o técnico Antônio Carlos Bona, demitido no último domingo.

Bona não chegou a comandar o Minas Brasília contra o Real Brasília. Ele assumiu o time em março e caiu após a derrota para o São Paulo, por 3 x 0, a quatro rodadas para o fim da primeira fase. O então analista de desempenho Davih Rodrigues é o interino. Desde 2019 no clube, Davih viu de perto a rivalidade entre os dois times ser construída. O Real foi fundado em 2019 e sagrou-se campeão nas duas edições do Candangão que disputou, ambas em cima das Minas.

O Real Brasília leva vantagem nos cinco confrontos disputados entre os dois clubes. As Leoas do Planalto somam duas vitórias, conquistadas justamente em jogos decisivos: na final única do Campeonato Brasiliense de 2020 e no segundo jogo da decisão do torneio local de 2019. O Minas Brasília tem uma vitória, pela primeira fase do Candangão 2020. Nas outras duas oportunidades em que eles se enfrentaram, houve empate.

Desta vez, o empate não interessa. Em nono lugar, com 13 pontos, o Real Brasília está a uma posição da zona de classificação para as quartas de final e tem de quebrar o jejum de seis jogos sem vitórias sobre o adversário. Para essa tarefa, porém, terá de driblar os muitos desfalques. A atacante Marcela cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o técnico Adilson Galdino segue com as baixas por lesão de Sassá, Rafa Soares, Luciana, Pitty, Sam, Dan Nunes, Ellen, Maiara e Natasha.

O Minas Brasília precisa subir, ao menos, duas posições para escapar da queda. Em 14º lugar, com 7 pontos, o time ainda enfrentará Corinthians e Palmeiras, atuais líder e vice-líder, nas duas últimas rodadas. Logo, a partida contra o Real Brasília é uma final.