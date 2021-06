Grêmio amplia jejum candango

VP VICTOR PARRINI*

A derrota de ontem do Brasiliense para o Grêmio, por 2 x 0, em Porto Alegre, é mais uma no jejum de vitórias de times do Distrito Federal na Copa do Brasil.

A última vez que uma equipe do quadradinho venceu foi em 2016. À época, pelo duelo de ida da primeira fase, o Gama derrotou o América-RN por 1 x 0.

De 2016 para cá, são 11 partidas sem triunfos dos clubes da capital. Nesse período, diversas equipes representaram o DF: Gama, Brasiliense, Real Brasília, Sobradinho, Ceilândia e Luziânia. A maioria dos confrontos foi pela primeira fase do torneio, com quase nenhum êxito dos clubes da capital do país.

Neste ano, o DF contou com três representantes na Copa do Brasil: Brasiliense, Gama e Real Brasília. O único que segue vivo é o Jacaré. Para seguir no torenio, o Jacaré precisará quebrar o jejum sem vitórias dos candangos.

Para o jogo de volta na próxima quinta-feira, o Brasiliense precisa devolver 2 x 0 para levar aos pênaltis. Uma vitória superior a três gols de diferença coloca o atual campeão candango nas oitavas de final da Copa do Brasil.



