Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sexta-feira (4/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Confira a programação esportiva desta sexta-feira (4/6). Aqui, você vê ainda os resultados de quinta-feira (3/6), e onde assistir cada evento esportivo programado nas grades dos canais de televisão.



Competições de quinta-feira (3/6)

Copa do Brasil

Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense

Avaí 1 x 1 Athletico-PR

Vitória 0 x 1 Internacional

CRB 0 x 1 Palmeiras

Eliminatórias da Copa - América do Sul

Bolívia 3 x 1 Venezuela

Uruguai 0 x 0 Paraguai

Argentina 1 x 1 Chile

Peru x Colômbia

Campeonato Brasileiro Feminino

Real Brasília 1 x 1 Minas Brasília

Internacional 2 x 3 Palmeiras

Santos 1 x 2 Ferroviária

São Paulo 1 x 2 Corinthians

Campeonato Paulista Série A3 (semifinal)

Primavera-SP 2 x 2 Votuporanguense

Linense 0 x 0 Nacional-SP

Campeonato Roraimense (final)

São Raimundo-RR 1 x 2 Náutico-RR

Competições desta sexta-feira (4/6)

Eliminatórias da Copa - América do Sul

21h-30 Brasil x Equador

Campeonato Brasileiro - Série B

17h30 - Goiás x Confiança

Amistosos de seleções

14h30 - Espanha x Portugal

15h40 - Itália x República Tcheca

Campeonato Brasileiro sub-17

15h - Athletico-PR x Fluminense

Copa do Brasil Sub-20

15h15 - Coritiba x Internacional

Na TV

SEXTA-FEIRA

6h - Tênis - Roland Garros: 3.ª rodada; SporTV 3

6h - Fórmula 1 - GP do Azerbaijão: 1.ª sessão de treinos livres; BandSports

7h30 - Fórmula 2 - GP do Azerbaijão: Treinos livres; BandSports

8h - Vôlei - Liga das Nações (Masculino): Brasil x Japão; SporTV 2

8h - Moto3 - Etapa da Catalunha: Treinos livres; FOX Sports

9h - Fórmula 1 - GP do Azerbaijão: 2.ª sessão de treinos livres; BandSports

9h - Moto2 - Etapa da Catalunha: Treinos livres; FOX Sports

10h - Tênis - Roland Garros: 3.ª rodada; BandSports

10h - MotoGP - Etapa da Catalunha: Treinos livres; FOX Sports

14h30 - Vôlei - Liga das Nações (Masculino): Rússia x Austrália; SporTV 2

15h - Futebol - Copa do Brasil Sub-20: Coritiba-PR x Internacional-RS; SporTV

16h - Golfe - Memorial Tournament: Segunda Rodada; ESPN 2

16h30 - Ginástica Artística - Pan-Americano: Finais; SporTV 2

17h30 - Futebol - Série B do Brasileiro: Goiás-GO x Confiança-SE; SporTV

19h - Futebol - Copa da Liga Argentina: Colón x Racing; FOX Sports

20h - Beisebol - MLB: New York Yankees x Boston Red Sox; ESPN 2

21h30 - Futebol - Eliminatórias da Copa de 2022: Brasil x Equador; Globo e SporTV

23h - Boxe - Peso Mosca: José Soto-MEX x Junior Leandro Zárate-ARG; FOX Sports

23h30 - Basquete - NBA: Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers; ESPN

SÁBADO



4h30 - Fórmula 2 - GP do Azerbaijão: Corrida 1; BandSports