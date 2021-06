A peso de ouro

MP Marcos Paulo Lima

Diz a lenda que no fim do arco-íris há um pote de ouro. Se isso for verdade, Adenor Leonardo Bachi, o Tite, achou o mapa da mina na convocação para os duelos com o Equador, hoje, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e contra o Paraguai, na terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar-2022.



Dos 18 campeões olímpicos nos Jogos do Rio-2016, seis figuram no elenco recrutado para a rodada dupla do processo seletivo da América do Sul, ou seja, um terço dos medalhistas de ouro. A geração dourada terá o zagueiro Marquinhos, o camisa 10 Neymar e o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, entre os titulares. O goleiro Weverton, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Jesus são opções no banco de reservas. Se todos estivessem em excelente fase técnica, física e sem tantos concorrentes de alto nível, todos poderiam, inclusive, ser titulares na partida de hoje. Foi assim naquela decisão do ouro contra a Alemanha, no Rio.



Há expectativa pelo desempenho dos três heróis olímpicos titulares. Neymar teve mais uma temporada com contusões, altos e baixos e fracassos. O PSG perdeu a hegemonia da Ligue 1, o Campeonato Francês, para o Lille. Deu adeus ao sonho de levar o clube à segunda final consecutiva da Champions League ao ser eliminado pelo Manchester City nas semifinais. Mais uma vez, não será o melhor do mundo. Nem figurará entre os finalistas.



Pessoalmente, vive mais uma crise com denúncias de um suposto assédio sexual que teria levado ao rompimento do contrato particular de 15 anos com a Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira. Neymar virou garoto-propaganda da alemã Puma, mas seguirá usando o uniforme confeccionado pela grife norte-americana.



“O Neymar veio fisicamente e tecnicamente muito bem, até pela sequência de jogos importantes. Num momento importante, desenvolto, a gente consegue perceber a velocidade de raciocínio e execução”, elogiou Tite na entrevista coletiva de ontem, fugindo do tema pessoal.



Na contramão de Neymar, Gabriel Barbosa vive uma fase extraordinária. Tanto que está de volta à Seleção como titular. Com média de um gol por jogo neste início de temporada (15 bolas na rede em 15 exibições), ele deixará no banco, hoje, dois pupilos de Tite: Gabriel Jesus e Firmino.

“Gabriel Barbosa está com ritmo e qualidade técnica, de cabeça boa, em grande momento no Flamengo”, justificou Tite.



Autor de gols decisivos na temporada da Champions League, o zagueiro Marquinhos vai se firmando como titular da Seleção para a Copa. Formava dupla com Rodrigo Caio na conquista do ouro. Hoje, terá Éder Militão como parceiro na retaguarda.

Copa América

Segundo informação da Rádio Gaúcha, os jogadores convocados para as Eliminatórias que

atuam na Europa — 21 dos 24 atletas — se reuniram com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e pediram para não participar da Copa América. O torneio começa no dia 13, domingo, às 18h, no Mané Garrincha. Anfitrião depois do veto a Argentina e Colômbia, que enfrentam graves crises sanitária e política, o Brasil assumiu a organização e entrará em campo contra a Venezuela.



“Depois desses dois jogos (Equador e Paraguai), vou externar minha posição”, disse Tite. “Os atletas solicitaram uma conversa direta ao presidente. Foi uma conversa muito clara, direta. A partir daí, a posição dos atletas também ficou clara. Temos uma posição, mas não vamos externar isso agora. Temos uma prioridade agora de jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Depois as situações ficarão claras”.