O sonho candango recomeça

A briga pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro começa hoje. No total, 64 clubes divididos em oito grupos cada disputam quatro vagas. Representantes do DF na fase de grupos, Gama e Brasiliense estão no 5. São 14 rodadas. Os quatro melhores da chave avançarão à etapa de mata-mata. Os dois candangos estreiam hoje. Os adversários serão vizinhos goianos. O Jacaré encara o Goianésia, enquanto o alviverde visita o Jaraguá-GO. A capital do país está atolada na quarta divisão desde 2014.

Maior campeão do DF, o Gama vem se preparando forte para o início da disputa da quarta divisão nacional. Após um desempenho ruim no Campeonato Candango, o time se reorganiza dentro e fora de campo. Em 25 de maio, anunciou Diego Ziegg como novo diretor de futebol. No mesmo dia, contratou o treinador Ricardo Colbachini. Do fim de maio para cá, o Periquito também acertou a contratação de 15 novos atletas. Hoje, encara o Jaraguá, às 15h30, no Estádio Amintas de Freitas, no município localizado a 211km de Brasília.

Rebaixado no Goiano, o Jaraguá não vive seus melhores dias dentro e fora das quatro linhas. O presidente do clube, Muller Meira, chegou a informar que, por problemas financeiros, o clube abriria mão da disputa da Série D do Brasileiro. No entanto, a decisão não foi levada adiante, e o Gavião da Serra está confirmado na competição.

O Brasiliense havia estreado na Série D. Por ter sido vice-campeão em 2020, a equipe de Taguatinga entrou na fase preliminar. A vítima do Jacaré foi o Real Ariquemes, de Rondônia. Na soma dos placares, os comandados de Vilson Tadei venceram por 5 x 1. A partir de agora, a dificuldade aumenta. O pontapé inicial na quarta divisão será diante do Goianésia. A partida acontece, hoje, às 15h, no estádio Defelê, na Vila Planalto.

O adversário na primeira rodada não vem de bons resultados. No Estadual, os goianos disputaram 10 partidas. Venceram duas, empataram cinco e perderam três. A campanha resultou na eliminação na primeira fase do torneio. Pela Copa do Brasil, a equipe treinada por Ariel Mamede disputou apenas um jogo. Perdeu por 3 x 2 para o CRB e foi eliminada da competição. Em 19 jogos nesta temporada, Brasiliense tem 17 vitórias, um empate e apenas uma derrota.

