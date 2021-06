São Paulo busca recuperação

CB Correio Braziliense

Uma regra básica para quem quer brigar pelo título doBrasileirãoé ganhar em casa e somar pontos como visitante. O São Paulo largou derrapando no Morumbi diante do Fluminense, com 0 x 0, e já se vê obrigado a resgatar os pontos desperdiçados em visita ao Atlético-GO, hoje. O time não terá o técnico Hernán Crespo no duelo das 19h. O treinador está de resguardo após apresentar sintomas de gripe.

O auxiliar Juan Branda vem preparando a escalação desde sexta-feira. Mesmo testando negativo para a covid-19, Crespo está de quarentena. Desde sua chegada, jamais havia se ausentado. Ele fará novo exame do coronavírus na segunda-feira.

O atacante Luciano tem tudo para retornar ao time titular em Goiânia. Sobretudo pela apresentação apática do meia Igor Gomes, improvisado na frente, contra os cariocas. O artilheiro está recuperado de contusão muscular e vinha entrando bem nas últimas partidas. Resgataria a parceria com Pablo atrás dos gols que não saíram na rodada inaugural doBrasileirão.

Outros dois jogos abrem a rodada. O Santos receberá o Ceará e o Bragantino terá pela frente o Bahia, no interior de São Paulo.