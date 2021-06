Leclerc surpreende e larga em primeiro

CB Correio Braziliense

(crédito: MAXIM SHEMETOV/AFP)

Em uma sessão marcada por três batidas que causaram paralisação, Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position para o GP do Azerbaijão, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1. O monegasco, que não esteve entre os primeiros nos treinos livres, surpreendeu no Q3 e foi o mais veloz, ao marcar 1min41s218. A corrida tem previsão de largada para as 9h de hoje.

Leclerc superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, 0s232 mais lento, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, 0s345 atrás do líder. O francês Pierre Gasly, da Alphatauri, foi o quarto, seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari. O mexicano Sergio Perez, um dos favoritos a ficar com o primeiro lugar, acabou em sétimo, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren. O japonês Yuki Tsunoda, Alphatauri, apesar da batida no fim da sessão, ficou em oitavo, à frente do veterano Fernando Alonso, na nona posição. A decepção mais uma vez foi o trabalho do finlandês Valtteri Bottas, que terminou apenas em décimo.

Leclerc fez a pole position em Mônaco, há uma semana, e não pôde comemorar,

pois acabou com problemas no carro e fora do grid em sua corrida caseira. Ontem, o monegasco da Ferrari foi o melhor e festejou muito. “Foi uma volta e tanto”, afirmou um entusiasmado piloto, feliz da vida com o progresso da equipe italiana. “Mais um bom dia. Não esperava ser tão competitivo como fomos”, disse. “Estava melhorando ainda mais o tempo quando surgiu a bandeira vermelha. Mas tudo bem, largando na pole fico feliz de qualquer maneira.”

Sobre a corrida, Leclerc sabe que não terá tenta chances de vencer como teria se largasse em Mônaco. No circuito do Azerbaijão existem pontos de ultrapassagens. “O carro parece muito bom, mas acredito que a Mercedes e a Red Bull têm algo mais do que nós na corrida”, admitiu. “Vai ser muito difícil porque aqui não é como o Mônaco, eles podem ultrapassar, então vou tentar fazer o melhor trabalho possível e espero que possamos manter o primeiro lugar. Mas será difícil.”

Acostumado a brigar pela pole position, Hamilton está satisfeito com a segunda colocação. Depois de voltas desanimadoras durante os treinos livres, com muitas reclamações a respeito da falta de aderência dos pneus do W12 da Mercedes, o piloto inglês surpreendeu durante a disputa do Q3. “É loucura fazer esses pneus funcionarem, o maior desafio que tivemos nos últimos tempos, de entender o carro. O carro não tem estado bom no fim de semana, então tem sido meio desastroso para a gente. Estar no topo, e até o Bottas no Top 10, é um salto enorme que só um time incrível poderia dar”, avaliou o piloto.