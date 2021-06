CB Correio Braziliense

» Minas brasília

O Minas Brasília terá mais uma chance de afastar-se da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino. Às 15h, no Defelê, o time recebe o Bahia precisando vencer para subir na tabela.



» Cresspom

Na Série A2 Feminina, o Cresspom terá um confronto direto na busca pela classificação para as oitavas de final. Em terceiro no grupo E, o time amarelo recebe o vice-líder Aliança, às 15h, no Abadião.



» Gerson

O Flamengo concluiu a venda de Gerson para o Olympique de Marselha. O volante assinou por cinco anos em uma transação de R$ 160 milhões. Mesmo vendido, o atleta fica no clube até julho.



» Natação

Em preparação para a Olimpíada, Bruno Fratus conquistou o ouro ao vencer a etapa de Barcelona do Circuito Mare Nostrum de natação, ontem. O brasileiro cravou 21s73 na prova dos 50 metros livre.



» Vôlei de praia

O Brasil segue na briga por medalhas no Mundial de vôlei de praia. Ontem, André Stein e George avançaram para a semifinal. No feminino, Bárbara Seixas e Carol Solberg vão disputar o bronze.



» UFC

Paulo Borrachinha não será o adversário de Jared Cannonier em 21 de agosto. O brasileiro não entrou em acordo com o UFC sobre pagamentos e acabou substituído por Kelvin Gastelum.