Cinco times tentam retomada

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

Na máxima popularizada pelo consagrado técnico espanhol Pep Guardiola, um campeonato de pontos corridos se ganha, principalmente, com o desempenho acumulado nas oito primeiras rodadas. Na tese, tropeços nas jornadas iniciais podem custar caro na briga por título, Libertadores ou contra a queda nos episódios finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Com compromissos marcados para hoje, Fluminense, Corinthians, Internacional, Palmeiras e Atlético-MG perderam pontos na estreia e jogam com a missão de iniciar uma retomada instantânea, evitando que outros concorrentes abram frente na largada do torneio.

Apesar de parecidos, os desempenhos no primeiro compromisso no Brasileirão tiveram gostos diferentes para cada um dos times. Mesmo sem vitória na estreia, o Fluminense ficou satisfeito com o ponto ganho sobre o São Paulo fora de casa. Agora, porém, somente a vitória interessa. Às 11h, em São Januário, o tricolor recebe o Cuiabá, outro time que começou o torneio com uma igualdade. Para subir na tabela, o técnico Roger Machado deve utilizar força máxima e repetir o mesmo time que venceu o Bragantino no meio de semana, por 2 x 0. O único desfalque é o meio-campista Ganso, gripado.

Para os demais, porém, os tropeços na rodada inaugural tiveram um gosto muito mais amargo. Um dos casos emblemáticos é o do Corinthians. O alvinegro perdeu para o Atlético-GO, em casa, e ficou entre os quatro últimos na classificação. Um novo revés frente aos goianos, na quarta-feira, desta vez na Copa do Brasil, instalou um princípio de crise no Parque São Jorge. Às 16h, o duelo contra o América-MG, no Independência, ganhou contornos dramáticos. Em início de trabalho, o técnico Sylvinho conta com uma vitória — que seria a primeira dele na passagem pelo time paulista — para ter mais tranquilidade.

No Internacional, o empate em casa contra o Sport também deixou más impressões em torno do trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez. Nem mesmo a vitória no meio de semana sobre o Vitória na Copa do Brasil amenizou as cobranças. Contestado pelas últimas apresentações do time gaúcho, o treinador espanhol chegou a desabafar contra o que denominou como “loucura” do futebol brasileiro. “Se não alcançar bons resultados, é porque o projeto não serve. Sem paciência, jogando a cada três dias, é impossível”, ressaltou. Às 16h, o Colorado tenta aliviar as cobranças contra o Fortaleza, no Castelão.

A derrota no confronto direto contra o Flamengo provocou certo desconforto no Palmeiras. Antes mesmo de tropeçar diante de um dos concorrentes ao título do Brasileirão, o alviverde convivia com questionamentos, aguçados após o vice no Campeonato Paulista contra o rival São Paulo. Uma vitória, às 18h15, contra a Chapecoense, no Allianz Parque, não significa apenas um salto de posições na tabela do torneio nacional, mas também um sopro de tranquilidade no trabalho de Abel Ferreira. A ausência dos convocados Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña é um rival a mais na missão.

Também escalado na lista de favoritos ao título da Série A do Brasileirão, o Atlético-MG não chega pressionado, mas a derrota de virada em casa para o Fortaleza na estreia não estava no planejamento do time mineiro. A tentativa de recuperação imediata será longe de Minas Gerais, contra o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro. Os pernambucanos, porém, complicaram a vida do Internacional na primeira rodada e chegam embalados para repetir a dose contra os mineiros.

A classificação do Brasileirão ao fim da segunda rodada pouco deve dizer sobre o que o futuro reserva para a reta final do campeonato. Entretanto, cada ponto conquistado ao longo dos 38 compromissos conta — e muito — para o cumprimento dos objetivos traçados antes mesmo da bola rolar. Basta lembrar que, em 2020, o Flamengo conquistou o título com apenas um ponto de frente para o vice-líder Internacional. No tradicional equilíbrio da elite do futebol brasileiro, toda missão de retomada é urgente.



Série A

PJVSG

1. Atlético-GO6223

2. Bahia4213

3. Bragantino4213

4. Fortaleza3111

5. Athletico-PR3111

6. Flamengo3111

7. Ceará321-1

8. Santos321-1

9. Cuiabá1100

10. Sport1100

11. Juventude1100

12. Internacional1100

13. Fluminense1100

14. São Paulo120-2

15. Grêmio010-1

16. Atlético-MG010-1

17. Corinthians010-1

18. Palmeiras010-1

19. América-MG010-1

20. Chapecoense010-3



2ª rodada

Onte

Atlético-GO 2 x 0 São Paulo

Santos 3 x 1 Ceará

Bragantino 3 x 3 Bahia

Hoje

11h Fluminense x Cuiabá

16h América x Corinthians

16h Fortaleza x Internacional

18h15 Palmeiras x Chapecoense

18h15 Juventude x Athletico-PR

20h30 Sport x Atlético-MG

A definir

Grêmio x Flamengo





Atlético-GO e Santos vencem

A segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou, ontem, com três partidas. No estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO recebeu o São Paulo e venceu, por 2 x 0. Na Vila Belmiro, o Santos pegou o Ceará e ganhou, por 3 x 1. No Nabi Abi Chedid, Bragantino e Bahia fizeram uma partida movimentada e empataram, por 3 x 3.

Com erros na saída de bola, pouca profundidade e más atuações individuais, a equipe paulista não fez frenta aos goianos. Aproveitando bem as oportunidades ofensivas criadas, o Atlético-GO marcou com Éder, aos 22 minutos do primeiro tempo, e João Paulo, aos 33 da etapa final, chegou aos seis pontos e deixou o tricolor com apenas um. A derrota não foi bem digerida pelo atacante Luciano. "Foram alguns detalhes que a gente pecou. É lamentável, porque não podemos perder esses pontos no começo do campeonato", avaliou o atacante.

Por outro lado, o Santos saiu bastante satisfeito com a atuação. O time abriu o placar com Jean Motta e sofreu o empate em pênalti cobrado por Vina. Marinho e Kaio Jorge garantiram o triunfo do Peixe no segundo tempo. “A gente vem fazendo bons jogos. Infelizmente perdemos contra o Bahia, mas recuperamos”, virou o camisa nove.

Em Bragança Paulista, o Bahia teve um primeiro tempo excelente e abriu dois de frente com Gilberto, duas vezes. O Bragantino diminiu com Artur, no primeiro tempo, e virou com Luan Cândido e Cuello. Nos minutos finais, o tricolor regiu e voltou a igualar com Jonas.