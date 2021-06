Gama estreia bem e Brasiliense tropeça

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Teles/Gama)

O futebol candango iniciou, ontem, a trajetória em busca de pôr fim no atoleiro de oito anos no calvário da Série D do Campeonato Brasileiro. Representantes do Distrito Federal na competição nacional, Gama e Brasiliense estrearam no grupo A5 com desempenhos distintos. Fora de casa, no estádio Amintas de Freitas, o reformulado alviverde triunfou sobre o Jaraguá, por 3 x 1. No Defelê, na Vila Planalto, o Jacaré tropeçou como mandante diante do Goianésia e empatou, por 1 x 1.

Após praticamente desmontar todo o elenco da campanha do terceiro lugar no Campeonato Candango 2021, o técnico Ricardo Colbachini mostrou que aproveitou bem os curtos nove dias de trabalho à frente do time. Aproveitando bem a fragilidade do Jaraguá — outro time montado há poucos dias do início da Série D —, o Gama largou na frente aos nove minutos. A zaga goiana vacilou e a bola caiu nos pés de Vitinho. Mesmo caído, o atacante conseguiu empurrar para o gol. Aos 19, Elias chutou bem para ampliar.

O alviverde perdeu boas chances e foi castigado. Após cruzamento, Vinícius errou o corte e Caio descontou. No segundo tempo, Elias chutou bem da entrada da área para marcar o terceiro gol gamense. Em dois lances, o Jaraguá acertou a trave do goleiro Douglas. A tentativa de reação, porém, não teve sucesso. “Poucos dias de trabalho. O Colbachini está implementando o modo de trabalho o mais rápido possível. Erramos muito, mas tivemos coisas boas também. Agora é manter o foco e a cada dia tentar melhorar”, vibrou Elias.

No Defelê, o Brasiliense entrou em campo com um time misto, de olho na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Grêmio, na quarta-feira. Mesmo assim, o Jacaré pulou na frente aos 36 minutos, quando Zé Love aproveitou erro na saída de bola do Goianésia e tocou na saída do goleiro Artur. Franca, a partida acumulava boas chances. Edmar Sucuri foi exigido algumas vezes e se saiu bem nos duelos contra o atacante Wellington. Aos 31, porém, os goianos igualaram. Renato cobrou falta rasteira para decretar o tropeço amarelo em casa (DQ).