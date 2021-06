Seleção feminina encara a Sérvia

CB Correio Braziliense

A seleção feminina de vôlei iniciará a terceira semana da Liga das Nações, hoje. O Brasil jogará contra a Sérvia, às 11h em Rimini, na Itália. As brasileiras ainda terão como adversários nesta terceira fase a Bélgica e a China. O time do treinador José Roberto Guimarães ficou com a medalha de prata na última edição e busca um título inédito.

Na classificação geral, o Brasil aparece na terceira colocação, com 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota). Os Estados Unidos lideram com 18, seguidos pela Turquia, com 16.

A central Carol, segunda melhor bloqueadora da competição com 16 pontos no fundamento, comentou sobre o momento atual do time brasileiro e falou sobre a expectativa para a segunda semana da competição.

"Estamos felizes com a nossa evolução a cada jogo. As duas últimas semanas foram muito boas para o nosso desenvolvimento e entrosamento. Sabemos que essa próxima etapa será ainda mais difícil porque assim como nós os outros times também evoluíram na competição", disse Carol, que ainda fez uma análise dos adversários das brasileiras.

"A Sérvia e a China estão com times jovens, porém bem entrosados e com fortes atacantes. A Bélgica manteve a sua base e é um time muito voluntarioso, de muito volume e com jogadoras muito enérgicas. Vamos apostar no nosso saque e no sistema de bloqueio e defesa para trazermos os melhores resultados possíveis nessas três partidas", afirmou Carol.

Na Liga das Nações, cada seleção disputa 15 jogos na fase classificatória e as quatro melhores passam para as semifinais.

Masculino vence

Com um bloqueio muito forte a partir do segundo set, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 25/15 e 25/22, ontem, em Rimini, na Itália, em duelo válido pela terceira rodada da segunda semana da Liga das Nações. O Brasil chegou aos 15 pontos e pulou para a segunda posição na classificação. O time volta a jogar na terceira semana na quarta-feira, quando terá pela frente a Holanda, a partir das 16h.