Vasco e Cruzeiro buscam primeiras vitórias

Gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro não tiveram um bom início na Série B do Campeonato Brasileiro e estrearam com derrotas. Hoje, os tetracampeões da elite tentam recuperar o fôlego. Às 16h, o cruzmaltino vai até Campinas-SP para medir forças com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Às 18h15, será a vez do time celeste buscar a reação na divisão de acesso diante do CRB, no Mineirão.

Recuperado de lesão, o meia Marquinhos Gabriel pode ser a principal novidade do Vasco. Por outro lado, o técnico Marcelo Cabo precisará driblar duas ausências. O zagueiro Leandro Castán e o meia MT seguem em trabalho de recondicionamento físico. O Cruzeiro também terá problemas. Suspensos, o goleiro Fábio e o meia Adriano são ausências certas. Fora de campo, o clima na Raposa é de tensão. Ontem, um grupo de 50 torcedores protestou contra a diretoria celeste.

Botafogo

Após tropeçar na estreia com um empate diante do Vila Nova com um a mais em campo durante boa parte do jogo, o Botafogo comemorou a primeira vitória na Série B, ontem, ao superar o Coritiba, por 2 x 0.

Jogando no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o alvinegro se impôs durante os 90 minutos e fez por merecer os três pontos. Marco Antônio e Chay marcaram os gols do Glorioso e garantiram o triunfo em casa. O Coritiba, porém, deixou o campo na bronca com a arbitragem. Os paranaenses reclamaram um gol mal anulado e um pênalti inexistente que resultou no primeiro gol do Botafogo.

2ª rodada

Terça-feira

Operário 2 x 5 Guarani

Sexta-feira

Goiás 2 x 0 Confiança

Ontem

Londrina 0 x 1 Brusque

CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa

Remo 1 x 0 Brasil

Botafogo 2 x 0 Coritiba

Hoje

16h Ponte Preta x Vasco

18h15 Cruzeiro x CRB

20h30 Avaí x Vila Nova

Amanhã

20h Vitória x Náutico