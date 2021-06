Sérgio Perez vence a segunda na carreira

CB Correio Braziliense

(crédito: MAXIM SHEMETOV/AFP)

O mexicano Sergio Perez conquistou a sua segunda vitória na carreira, ontem, ao vencer o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez uma prova consistente e contou com a batida do companheiro Max Verstappen e do erro do heptacampeão Lewis Hamilton, que os tiraram da corrida. O pódio ficou completo com o veterano tetracampeão Sebastian Vettel, em segundo, e o francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, em terceiro.

Com o resultado, Verstappen se mantém na liderança do Mundial, com 105 pontos, quatro à frente de Hamilton. Perez alcançou os 69 pontos, superando Lando Norris (66), da McLaren e Charles Leclerc (52), da Ferrari. Valtteri Bottas, após mais uma prova omissa, acumula apenas 47 pontos. Leclerc manteve o primeiro lugar na largada, mas como ele próprio já havia previsto após obter a pole, seria muito difícil suportar o ritmo de Mercedes e Red Bull.

Na primeira troca de pneus, o trabalho da Red Bull nos boxes foi impressionante, ao fazer a troca de Verstappen em 1s9, contra 4s7 da Mercedes com Hamilton. Com isso, o holandês voltou em segundo, à frente de Perez, com o britânico em quarto. A liderança ficou para o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), que não assumia a primeira posição em uma prova desde o GP do Brasil, em 2019. Ele apostou em pneus macios, mas que duraram apenas até a volta 19.

Verstappen assumiu a ponta e teve a ajuda de Perez para segurar o ímpeto de Hamilton, que era o terceiro e não tinha a colaboração de Bottas, apenas em décimo. O ritmo alucinante da prova teve de ser quebrado com a entrada do safety car, na volta 32, após o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, bater no muro. Foi o primeiro acidente da prova, depois das sessões de treino apresentarem uma série de incidentes.

Na relargada, após quatro voltas, os três primeiros lugares permaneceram com os mesmos donos, mas o destaque foi o alemão Sebastian Vettel, que com duas ultrapassagens sensacionais assumiu a quarta posição. Mas o momento mais espetacular da prova estava reservado para a volta 46. O pneu esquerdo traseiro da Red Bull de Verstappen furou e o carro foi no muro. Ao sair do carro, o piloto, nervoso, deu um chute no pneu.

A direção de prova interrompeu a corrida com três voltas para o fim para a limpeza da pista após o acidente de Verstappen. Na nova largada, Hamilton forçou muito em cima de Perez e passou reto ao final da reta principal. Ele não deixava de pontuar desde o abandono no GP da Áustria de 2018. Já o mexicano manteve a ponta nas três voltas finais e venceu pela segunda vez na carreira, com Vettel em segundo e Gasly em terceiro.

"Sinto muito por Max Verstappen, eu tenho que ser o primeiro a dizer isso. Teria sido muito bom ser capaz de fazer uma dobradinha. Mas, no final, foi um ótimo domingo. Estivemos perto de abandonar também, mas, felizmente, conseguimos chegar ao fim. Foi complicado até o fim", afirmou.