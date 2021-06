Brasil termina torneio com medalhas e vagas olímpicas

CB Correio Braziliense

O Brasil encerrou a participação no Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado na Arena Carioca, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, da melhor maneira. Ontem, último dia de competição, Caio Souza foi o destaque ao conquistar três medalhas de ouro. Ao todo, o país obteve 11 pódios, dentre eles, os ouros de Ana Luiza Pires no solo e Lorrane Oliveira, nas barras assimétricas.

"Foi um ótimo trabalho. Agora é só fazer a reta final de preparação para a Olimpíada e corrigir um detalhe aqui e outro ali", disse Caio Souza. Poupada das provas do último dia, Rebeca Andrade conquistou vaga nominal e fará companhia a Flávia Saraiva, que se classificou para a Olimpíada no Mundial de Stuttgart, na Alemanha, em 2019. "Estou muito feliz com a minha apresentação. Minha carreira na ginástica foi brilhante e, ao mesmo tempo, muito difícil. Ficamos muito tempo sem competir, mesmo no nosso país, e manter a calma, foi muito difícil", disse Rebeca.

A outra vaga olímpica do Brasil foi conquistada por Diogo Soares, na sexta-feira, ao obter a terceira colocação no individual geral, com o somatório de 82.700 pontos nos seis aparelhos. A primeira colocação também foi obtida pelo Brasil — Caio Souza, que não era elegível a uma das vagas por ter feito parte da equipe que conquistou vaga no Mundial de Stuttgart, somou 84.450.

"Sonhei com esse resultado. E, por incrível que pareça, foi 95% igual ao meu sonho. Foi maravilhoso, não tem nem como explicar a felicidade que estou sentindo agora. Muito tempo sem competição, fiz exatamente o que precisava. Não vou sair daqui achando que poderia ter feito mais, porque, para mim, foi um dia perfeito", disse Diogo, ginasta de apenas 19 anos, que já tem no currículo a prata na barra fixa e o bronze no individual geral dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, na Argentina, em 2018, e prata nas argolas no Mundial Juvenil de 2019.