Após duas derrotas seguidas, uma no Campeonato Brasileiro e outra na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu sua primeira vitória da “era Sylvinho”. O triunfo veio diante do América-MG, por 1 x 0, no Estádio Independência, ontem, pela segunda rodada do torneio. O gol foi marcado pelo lateral Fábio Santos, em cobrança de pênalti. Consistente defensivamente, o alvinegro aproveitou as poucas oportunidades criadas e acabou favorecido pela apatia do rival, há cinco partidas sem vitórias.

O primeiro triunfo de Sylvinho dá certo ânimo para o time tentar ressurgir na Copa do Brasil. Para avançar à próxima fase, o Corinthians precisa reverter os 2 x 0 que levou do Atlético-GO no jogo de ida. A decisão da vaga será na quarta-feira, em Goiânia. Além de quatro mudanças na escalação por opção técnica, o treinador deixou claro que sua principal preocupação em Minas Gerais era o sistema defensivo. Para isso, definiu três jogadores de marcação (Gabriel, Roni e Cantillo). A intenção era não sofrer gols, principalmente no início do jogo, e avançar nos contra-ataques. A estratégia funcionou. Prova disso foram duas boas chances, uma com Fagner e outra com Gustavo no início do primeiro tempo.

Essas oportunidades saíram pelo lado direito, a partir da dobradinha Fagner e Gustavo. Foram criadas depois que o time suportou a pressão inicial, equilibrou a posse de bola e começou a se impor na partida. Principal referência ofensiva da equipe, Gustavo ajudou a transformar o bom momento do time no jogo em vantagem no placar. O atacante driblou Marlon e sofreu pênalti aos 29. Com segurança, Fábio Santos converteu e melhorou ainda mais seu retrospecto como cobrador. Desde 2015, ele cobrou 33 penalidades (26 no tempo normal e sete em disputas alternadas). Desse total, o lateral só desperdiçou uma cobrança. Após três partidas, foi o primeiro gol sob o comando de Sylvinho.

A boa atuação individual de Gustavo compensou a falta de um camisa 9 de ofício, aquele centroavante capaz de prender a bola no campo de ataque. Luan tentou fazer esse papel, mas sua grande contribuição foi um passe para a boa finalização de Fagner. Acabou substituído no segundo tempo. Com pouco poder de ataque, a consistência defensiva, sem dar espaço para o rival, foi o principal fator para a vitória dos paulistas. No segundo tempo, o time atacou pouco e procurou sustentar o resultado. Foi beneficiado pela apatia do América, que teve poucas forças para buscar a igualdade. A grande chance foi uma cabeçada de Ribamar, no chão, no final do jogo.

Questionado se pretende organizar o time a partir da defesa, após as derrotas nas primeiras partidas, Sylvinho reconheceu que a prioridade foi tornar o time mais consistente. Embora atacasse com três homens, a equipe, sem a bola, formava uma linha de cinco defensores. Além disso, um trio de jogadores (Gabriel, Roni e Castillo) se posicionava à frente dos zagueiros. "Demos pouco espaço. Estamos trabalhando para corrigir situações ofensivas e defensivas. O Jô entrou nos jogos anteriores. Tivemos espaço no campo adversário e, por isso, preferimos o Leo. Queríamos explorar essa saída. Todos os jogadores serão utilizados", afirmou o treinador.



Leão atropela o Inter e lidera

Vivendo situação delicada no Internacional, o técnico espanhol Miguel Angel Ramírez viu a permanência ficar cada vez mais ameaçada, ontem, com uma acachapante derrota para o Fortaleza, por 5 x 1. De olho nos próximos compromissos do colorado na temporada, o treinador escalou um time mesclado entre titulares e reservas, na Arena Castelão.

O colorado jogou mal e acabou goleado com facilidade pelo time cearense. O resultado, inclusive, foi a maior vitória na história do Fortaleza frente ao Internacional em 13 confrontos. Os gols da partida foram marcados por Titi, Robson, Yago Pikachu, Zé Gabriel (contra) e Wellington Paulista, para os donos da casa. Praxedes fez o de honra.

Antes do início do jogo, Ramírez explicou as razões para escalar um time misto. “Aqui no Brasil querem jogar com os mesmos 11 em todas as partidas. Mas isso é impossível, porque você paga um preço. Paguei este preço com as lesões de Dourado, Patrick e Maurício e não quero mais isso”, avisou.

O revés ampliou a turbulência no Inter. Após a goleada, o vice de futebol João Patrício Herrmann resumiu a derrota dizendo viver a "maior vergonha" pelo clube. O cartola, porém, bancou a permanência de Ramírez no comando técnico do time gaúcho.

"Quero pedir desculpas ao torcedor. Envergonha diretoria, comissão, atletas. Miguel tem nosso respaldo. Trabalha diuturnamente para implantar o modelo. Trabalha com atletas e conosco em busca de soluções ao elenco. Hoje foi um baque muito grande, mas o trabalho vai continuar", garantiu.





Palmeiras vence a primeira

O Palmeiras fez um primeiro tempo inspiradíssimo, ontem, graças a uma atuação de gala de Wesley, e comemorou a primeira vitória no Brasileirão ao bater a Chapecoense por 3 x 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela segunda rodada. Autor do primeiro gol palmeirense, Wesley também fez o último, um golaço. O segundo foi marcado por Luiz Adriano, enquanto Busanello anotou o único gol catarinense.

Depois da derrota para o Flamengo na estreia, o time soma os primeiros três pontos na competição e vai embalado para a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo contra o CRB, na quarta-feira. Na sequência, tem clássico contra o Corinthians, no sábado. As duas partidas serão no Allianz Parque.

Titular nos últimos dois jogos, o goleiro Jailson emplacou a primeira sequência da temporada com vitórias. Ao fim da partida, o arqueiro celebrou e valorizou os companheiros de posição que brigam por uma chance com o técnico Abel Ferreira.

"Conseguimos o resultado positivo em casa. Tem o Vinicius, o Matheus e eu quando precisar. Dessa vez, o professor optou por mim, e consegui fazer um grande jogo", comentou. Com contrato perto no fim, Jailson ressaltou, ainda, o desejo de permanecer no clube. "Há sete anos estou no Palmeiras, sempre vou renovar lá no último mês e estou muito feliz. Estou bem sossegado com isso, pois aqui é minha casa e quero continuar por mais um ano", garantiu.





Flu desbanca o Cuiabá no Rio

crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Com força máxima mesmo em semana decisiva pela Copa do Brasil, o Fluminense enfrentou o Cuiabá e venceu por 1 x 0, em São Januário. O triunfo sobre o time mato-grossense era encarado como uma obrigação, principalmente porque o adversário deverá brigar apenas pela manutenção na elite nacional.

Com bola rolando, os primeiros 45 minutos foram marcados por pouca criatividade dos times. Mas, nos toques de bola, o tricolor abriu o placar. Aos 39, Yago Felipe recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro. Gabriel Teixeira desviou e mandou para as redes de Walter.

Com duas assistências nos dois últimos jogos, o volante Yago Felipe foi destaque e comemorou a boa fase com a camisa do Fluminense. “É muito fruto do trabalho do professor Roger Machado. A equipe dá liberdade para os jogadores do meio-campo chegarem. Hoje sofremos um pouco mais devido às circunstâncias do jogo, mas também enfrentamos um time muito qualificado, com bons jogadores. Fico muito feliz em crescer com a equipe”, disse, na saída do gramado.





Atlético-MG supera o Sport

Contratado a peso de ouro pelo Atlético-MG e com salário milionário — em torno de R$ 1,5 milhão —, o paraibano Hulk continua decidindo a favor do time mineiro. Ele marcou o gol da vitória sobre o Sport, por 1 x 0, ontem, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a primeira vitória do Galo, que se reabilitou da derrota em casa para o Fortaleza. Com três pontos, ocupa a nona posição, enquanto o Sport está em 14º lugar com um ponto conquistado.

Hulk continua sendo o dono da bola. Em 20 jogos com a camisa do Atlético-MG, ele marcou dez gols e deu quatro assistências, participando diretamente de 30% dos gols atleticanos nesta puxada temporada com Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e agora Brasileirão.

Com o controle total em campo durante os 90 minutos, os atleticanos tocaram a bola sem pressa, diante de um Sport sem força ou qualidade técnica para reagir. O goleiro Everson não fez nenhuma defesa.