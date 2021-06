Vasco e Cruzeiro seguem sem vencer

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco saiu na frente com o artilheiro German Cano, mas vacilou pouco depois e não conseguiu a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar com a Ponte Preta, por 1 x 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada. Esse foi o primeiro ponto conquistado pelos dois times, após derrotas na estreia. O cruzmaltino, porém, se encontra na zona de rebaixamento devido ao saldo de gols.

O início do Vasco em Campinas foi animador, mas o time acabou perdendo boas chances de marcar. O cruzmaltino não conseguiu manter o ritmo e aos poucos viu a Ponte Preta crescer na partida. E foram os donos da casa que criaram as melhores oportunidades. Na etapa final, os cariocas voltaram com outra postura e abriram o placar aos dez minutos. Após cobrança de escanteio, a bola acertou o braço de Camilo e o árbitro assinalou pênalti. Cano foi na segurança e bateu no meio do gol.

Mas a alegria cruzmaltina durou apenas três minutos. Moisés cruzou rasteiro e Camilo acertou a trave. No rebote, o camisa 10 tentou de novo e a bola sobrou para Renatinho, que dominou e fuzilou. Depois de um início movimentado, o segundo tempo caiu de produção, com os dois times desgastados. O Vasco da Gama chegou a esboçar uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu marcar o gol da vitória.

Cruzeiro

A má fase do Cruzeiro na Série B do Brasileirão também parece não ter fim. Ontem, o time mineiro chegou a buscar o empate depois de estar perdendo por 3 x 1, mas viu o CRB marcar aos 43 minutos do segundo tempo e ganhar por 4 x 3, em pleno Mineirão. Os gols do jogo foram marcados por Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick, para os alagoanos, e por Airton, Ramon e Matheus Barbosa para o time celeste. O resultado deixou a Raposa na lanterna.

Ao apito final, os jogadores do Cruzeiro deixaram o gramado do Mineirão reclamando bastante da atuação do árbitro paulista Douglas Marques das Flores. Capitão do time, o volante Rômulo lembrou que o time foi prejudicado pela arbitragem na estreia. "A CBF tem que ver isso aí, porque não pode o juiz errar em dois lances decisivos que causaram nossa derrota", desabafou.