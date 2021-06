Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» Athletico-PR

segundo tempo alucinante, o Athletico-PR marcou com o experiente Jadson, duas vezes, e com Nikão, para vencer o Juventude por 3 x 0, no Alfredo Jaconi. Com seis pontos e 100% de aproveitamento, os paranaenses estão colados no Atlético-GO e no Fortaleza, que lidera pelo saldo de gols: 5 x 4.



» Grêmio

Três semanas após comemorar o tetra gaúcho, o Grêmio celebrou, ontem, a conquista da Recopa, ao vencer o Santa Cruz-RS, por 3 x 0. Esta é a segunda vez que o time levanta a taça do torneio, que promove o embate entre o campeão estadual e o vencedor da Copa FGF do ano anterior.



» Série B

O Náutico tem a chance de assumir a liderança da tabela da Série B Campeonato Brasileiro, hoje, diante do Vitória, fora de casa. O jogo isolado, marcado para às 20h, no estádio Barradão, em Salvador, será o último da segunda rodada da competição nacional.



» Minas brasília

A vitória do Minas Brasília, ontem, sobre o Bahia, por 1 x 0, deixou o time candango respirando aliviado. O gol marcado pela meia Nenê tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, as candangas dependem das próprias forças nas duas rodadas restantes para permanecer na elite nacional.



» Real brasília

Um pouco acima na classificação, o Real Brasília tem confronto importante para permanecer na briga pelas quartas de final do Brasileirão. Hoje, às 15h, as Leoas do Planalto visitam o Napoli-SC precisando vencer para seguir com chances de avançar para as quartas.



» Cresspom

O Cresspom também comemorou uma vitória. Ontem, o time venceu confronto direto contra o Aliança-GO, por 4 x 1, e pulou para o segundo lugar do grupo E da Série A2, há uma rodada do fim da fase de classificação. Um empate no próximo compromisso vaga nas oitavas.