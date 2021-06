Relembre partidas da Seleção Brasileira no novo Mané Garrincha

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press - 23/6/14)

Brasília ficará, mais uma vez, no centro das atenções durante a Copa América 2021. Em 13 de junho, o Estádio Nacional Mané Garrincha receberá a abertura do torneio de seleções com a partida entre Brasil e Venezuela. Desde a reinauguração, em 2013, o principal palco esportivo da capital federal acostumou-se a receber partida envolvendo o escrete canarinho, inclusive, em Copa do Mundo. O Correio relembra os encontros entre a Seleção e a praça esportiva candanga.

Brasil 3 x 0 Japão - 2013

Na ocasião, o Mané Garrincha foi palco do jogo de abertura da extinta Copa das Confederações, na vitória do Brasil por 3 x 0 sobre o Japão. Com gols de Neymar, Paulinho e Jô, a Canarinho deu o primeiro passo rumo ao título da competição que antecedia a disputa da Copa do Mundo.

Brasil 6 x 0 Austrália - 2013

A seleção reencontrou-se com Brasília e o Mané Garrincha no feriado de 7 de setembro de 2013, em amistoso diante da Austrália. Melhor para os comandados de Felipão, que golearam o adversário por 6 x 0. Os gols da exibição foram marcados por Jô (duas vezes), Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo.

Camarões 1 x 4 Brasil - 2014

Em 23 de junho de 2014, o Mané recebeu seu primeiro jogo de Seleção Brasileira em Copa do Mundo. O confronto diante de Camarões fechava a participação do Brasil na fase de grupos. O desempenho foi convincente: Neymar foi às redes duas vezes. Fred e Fernandinho fecharam a goleada por 4 x 1, rumo às oitavas de final do Mundial.

Brasil 3 x 0 Holanda - 2014

O primeiro jogo da Seleção Brasileira após a vexaminosa goleada para a Alemanha, por 7 x 1, nas semifinais da Copa do Mundo de 2014 foi em Brasília, na disputa pelo 3º lugar do torneio, contra a Holanda de Robben e Van Persie. O resultado não foi nada bom. A derrota por 3 x 0 gerou insatisfação da torcida e, três dias depois, ao fim da competição, o técnico Felipão foi mandado embora.

Brasil 2 x 0 Catar - 2019

Passados quase cinco anos desde a sua última vez em Brasília, a Seleção pentacampeã voltou a pisar no gramado do Mané Garrincha em 5 de junho de 2019. Já sob comando do técnico Tite, em partida amistosa, o Brasil venceu o Catar por 2 x 0. Os gols da vitória verde e amarela foram marcados pelos atacantes Gabriel Jesus e Richarlison.

O Brasil a casa torna

Agora, com a confirmação de que os jogadores participarão da Copa América, o Brasil começa a se organizar para retornar ao Mané Garrincha após mais de dois anos. O reencontro tem data, hora e adversário definido. No domingo (13/6), às 18h, a Seleção recebe a Venezuela, na abertura do torneio sul-americano.

A arena da capital também receberá outras quatro partidas pela fase de grupos, além de sediar um confronto das quartas de final, semifinal e a decisão pelo 3º lugar. Durante o torneio, os times da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru também irão atuar em solo candango.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz