Saiba onde as seleções vão treinar em Brasília na Copa América

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Foto: Divulgação/Real Brasília)

O Defelê, estádio particular do Real Brasília, na Vila Planalto, e o Centro de Treinamento do Brasiliense, no Setor de Clubes Sul, são os dois pontos de apoio escolhidos para treinos das seleções que passarem pelo Distrito Federal para jogos da Copa América. O Correio Braziliense aputou que o departamento de competições da CBF trabalha, inclusive, para mudar o endereço dos jogos de representantes masculino e feminino da cidade que representam a capital do país no Campeonato Brasileiro.

O aluguel dos centros de treinamento não é gratuito. Os organizadores da competição elaboram contrato e pagam pelo uso do espaço. Além disso, costumam fazer melhorias no local. Foi assim, por exemplo, quando a Holanda treinou na Gávea, sede do Flamengo. A federação holandesa deixou o gramado impecável em 2014.

O Defelê será anfitrião de três seleções na primeira fase: Paraguai, Uruguai e Venezuela. O CT do Brasiliense tem agendadas passagens do Brasil, Argentina, Peru e Chile. Há um porém: a Argentina recebeu autorização da Conmebol para ficar concentrada no Centro de Treinamento de Ezeiza e desembarcar na cidade dos jogos apenas na véspera das partidas. Duas exibições dos hermanos serão em Brasília, contra Uruguai e Paraguai.

A tendência é de que jogos do Gama na Série D do Campeonato Brasileiro sejam remarcados para o Serejão, casa do Brasiliense, ou Abadião. Jogos em casa do Real Brasília e do Minas Brasília também na Série A1. O Cresspom tem mandado jogos da A2 no Abadião.

A partida de abertura da Copa América será entre Brasil e Venezuela no próximo domingo, às 18h, no Mané Garrincha. Essas devem as duas primeiras delegações a desembarcar no Distrito Federal para a competição. O Brasil, que confirmou presença no torneio depois da ameação de boicote, com treinos no CT do Brasiliense. A Venezuela, no Defelê.