Paradinhas

CB Correio Braziliense

» OLIMPÍADA

Depois de perder para Cabo Verde por 2 x 1 no último sábado, a Seleção Sub-24 que irá a Tóquio busca a recuperação contra a Sérvia, hoje, às 14h, no país do Leste Europeu, com transmissão da tevê Globo.

» São Paulo

Com titulares, o São Paulo quer espantar a zebra e evitar eliminação precoce, às 19h, contra o 4 de Julho. Após derrota por 3 x 2 no Piauí, o tricolor precisa vencer por dois gols, no Morumbi, para avançar às oitavas.

» Santos

Depois de vencer a partida de ida por 2 x 0 no Paraná, o Santos encara o Cianorte, hoje, às 16h30, na tentativa de confirmar presença nas oitavas e dar entrosamento ao time comandado pelo técnico Fernando Diniz.

» Treinos no DF

O Defelê, estádio particular do Real Brasília, e o Centro de Treinamento do Brasiliense são os dois pontos de apoio escolhidos para treinos das seleções que passarem pelo Distrito Federal para jogos da Copa América. Os espaços foram reservados pela Conmebol e pela CBF.