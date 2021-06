BRASILEIRÃO FEMININO

CB Correio Braziliense

O Real Brasília ficou distante da vaga para as quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, as Leoas do Planalto visitaram o Napoli, em Santa Catarina, e empataram, por 1 x 1 — gols de Pâmela, para as catarinenses, e Petra, para as candangas. O resultado deixa o aurianil a cinco pontos do Avaí/Kindermann a duas rodadas do fim da primeira fase. Para avançar, o time do Distrito Federal precisa de vitórias aliadas a tropeços do concorrente direto.