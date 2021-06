Astros dos EUA, LeBron e Davis não vão aos Jogos de Tóquio

CB Correio Braziliense

(crédito: Steve Dykes/AFP - 6/12/19 )

Dois astros do Los Angeles Lakers, LeBron James e Anthony Davis não vão defender as cores dos Estados Unidos no torneio olímpico de basquete em Tóquio, informaram diversos meios de comunicação americanos. Eliminados na primeira rodada dos playoffs da NBA, a dupla está de férias após uma temporada difícil, durante a qual cada um sofreu lesões, por isso não farão parte do Dream Team que defenderá o ouro olímpico.

LeBron foi questionado sobre a possibilidade de se juntar à seleção, mas respondeu de forma irônica. "Não. Vou jogar pelo Tune Squad em vez das Olimpíadas", em uma alusão a Space Jam: A New Legacy, filme que reúne imagens reais e animadas, da qual é protagonista. O longa estreia nos cinemas americanos antes do início dos Jogos Olímpicos.

Medalhista de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, LeBron não disputou os Jogos do Rio de Janeiro, após a terceira coroação na NBA com o Cleveland. Davis, que também havia sido campeão olímpico em 2012, desistiu dos últimos Jogos, porque fez uma cirurgia no ombro esquerdo.