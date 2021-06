Paradinhas

CB Correio Braziliense

» São Paulo

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem, o tricolor passou ao atropelar o 4 de Julho, por 9 x 1. Os paulistas levaram um susto ao sofrer um gol aos 29 segundos, mas viraram com autoridade e confirmaram a vaga.

» Santos

Com menos emoção — e gols —, o Santos também se classificou. O Peixe confirmou a vantagem construída no primeiro jogo, venceu o Cia Norte, por 1 x 0, com gol de Marcos Guilherme, avançou sem sustos na Vila Belmiro.

» Palmeiras

Com ao menos dez desfalques, mas em vantagem após vencer o jogo de ida, por 1 x 0, o Palmeiras recebe o CRB, às 19h, no Allianz Parque, para confirmar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio do qual é o atual campeão.

» Cruzeiro

Lanterna da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro espera confirmar a classificação na Copa do Brasil para diminuir a pressão. O time mineiro enfrenta o Juazeirense, às 19h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

» Mais Copa do Brasil

Bahia, às 19h, e Chapecoense, às 16h, vão a campo, com a vantagem do empate na Copa do Brasil. Também na elite do Brasileirão, Athletico-PR, às 19h, e América-MG, às 21h30, precisam vencer, para chegar às oitavas de final.

» Rogério Ceni

Técnico do Flamengo, Rogério Ceni testou positivo para covid-19. Isolado, o treinador ficará de fora, pelo menos, dos próximos dois compromissos dos cariocas contra o Coritiba, amanhã, e o América-MG, no domingo.