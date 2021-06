Tite convoca Seleção Brasileira para Copa América

MP Marcos Paulo Lima

Tite tentará o bicampeonato pessoal como técnico na Copa América - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Adenor Leonardo Bachi, o Tite, anunciou no início da tarde desta quarta-feira a lista dos convocados para a Copa América 2020, adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Anfitrião do torneio pela segunda edição consecutiva depois dos vetos aos parceiros Colômbia e Argentina por questões políticas e sanitárias, respectivamente, o Brasil estreará neste domingo contra a Venezuela, às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília.

Cada seleção poderá levar 28 jogadores para a competição, selecionados a partir de uma lista de 60 pré-convocados. O regulamento inicial permitia 23 convocados de 50 listados.

“A Conmebol faz estas determinações a pedido de algumas Associações Membro e com base em uma análise exaustiva em relação ao contexto atual da pandemia e seu impacto sobre a convocação de jogadores. Outrossim, para que as seleções possam apresentar suas melhores equipes na competição”, argumentou a entidade.

Atual campeão da Copa América, o Brasil buscará o decacampeonato do torneio continental. Neste século, o time canarinho conquistou o título em 2004, 2007 e 2019. Antes, ficou com a taça nas edições de 1919, 1922, 1949, 1989, 1997 e 1999.

A campanha pelo décimo título começará contra a Venezuela e terá sequência contra o Peru e a Colômbia, ambos no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A participação na fase de grupos terminará contra o Equador no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Os convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Betis)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros

Marquinhos (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Thiago Silva (Chelsea)

Volantes

Douglas Luiz (Aston Villa)

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Meias

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Richarlison (Everton)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Everton (Benfica)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)