Copa América: seleção da Bolívia é a primeira a desembarcar no Brasil

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Crédito: Divulgação/Conmebol)

A Bolívia foi a primeira seleção estrangeira a chegar no Brasil para a disputa da Copa América 2021. Na noite desta quarta-feira (9/6), a delegação com os jogadores bolivianos desembarcou no Aeroporto Internacional de Goiânia para se concentrar de olho no torneio, com início marcado para o próximo domingo (13/6).

O principal nome da Bolívia para a disputa da Copa América é um jogador bastante conhecido do público do futebol brasileiro: o atacante Marcelo Moreno, atualmente no Cruzeiro e com passagem pelo Flamengo. O atacante, inclusive, é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com seis gols.

O registro da chegada da delegação boliviana foi feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) através das redes sociais. “O Verde chegou! Cara sorridente com os olhos em forma de coração. Seleção da Bolívia já está em Goiânia, no Brasil, para disputar a Copa América”, diz o texto da publicação.

Membro do grupo A da Copa América ao lado de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, a Bolívia tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (14/6), contra os paraguaios, às 21h, no estádio Olímpico. Além de Goiânia, a seleção boliviana também atuará duas três na Arena Pantanal, em Cuiabá.



Durante a Copa América, todas as dez seleções envolvidas na disputa do torneio terão que cumprir um rígido isolamento no Brasil. As saídas dos hotéis de concentração serão autorizadas apenas compromissos oficiais do torneio, como treinamentos e partidas oficiais.