Copa América: seis seleções têm jogadores que atuam no futebol brasileiro. Veja quais

Um dos maiores mercados do futebol da América do Sul, o Brasil conta com jogadores de diversas nacionalidades. Além da Seleção canarinho, outras seis equipes serão representadas por rostos conhecidos dos torcedores brasileiros. E, como a Copa América 2021 bate à porta - o início está marcado para domingo (13/6) -, o Correio preparou uma lista de equipes com jogadores que atuam nos clubes nacionais e atuam no torneio.

Ao todo, serão 15 nomes do Campeonato Brasileiro com as camisas de seis países diferentes. Os atletas, inclusive, serão desfalque na competição nacional por até nove rodadas a depender do desempenho das seleções na Copa América. O Chile, com quatro, é o time com mais jogadores das equipes nacionais convocados. Uruguai, Paraguai, Equador, Venezuela e Bolívia completam a lista.

Uruguai

Maior campeão da Copa América com 15 títulos, a Celeste conta com dois jogadores que atuam no futebol brasileiro. Campeões das duas últimas edições da Libertadores, o lateral esquerdo Matías Viña e o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, representam o que a Série A tem de melhor. Titulares incontestáveis em seus clubes, querem ajudar a seleção uruguaia a levantar mais um caneco.

Chile

A equipe comandada por Martín Lasarte é a que mais possui atletas que atuam no futebol brasileiro: quatro no total. Os jogadores, inclusive, são rivais, pois não atuam nos mesmos clubes. No seleto grupo, estão o lateral direito Isla, do Flamengo, o meia Pinares, do Grêmio, o ponta direita, Carlos Palacios, do Internacional, e o experiente atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG.

Paraguai

Campeão Sul-Americano em 1953 e 1979, o Paraguai conta com a ajuda de três conhecidos dos torcedores brasileiros. Destaque para o xerife Gustavo Gómez, campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Palmeiras. O setor defensivo paraguaio também tem com Junior Alonso, do Atlético-MG, e o volante do Flamengo, Piris da Motta.

Equador

A seleção equatoriana também possui três jogadores que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, e os meio-campistas Juan Cazares, ex-Corinthians e atualmente no Fluminense, e Alan Franco, do Atlético-MG.

Venezuela

A exemplo de Equador e Paraguai, a seleção venezuelana possui dois jogadores da elite do futebol brasileiro. O mais conhecido é o meia Otero, com passagem pelo Galo, e atualmente no Corinthians, além do ponta direita Savarino, do Atlético-MG.

Bolívia

Campeã da edição de 1963 da Copa América, a seleção boliviana conta apenas com o atacante Marcelo Moreno, como jogador que joga no Brasil. Atualmente no Cruzeiro, o camisa nove já vestiu diversas camisas do futebol nacional, como Vitória, Flamengo e Grêmio.



