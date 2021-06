Com covid-19, ex-goleiro Aranha é internado na UTI em Minas Gerais

JM Jonatas Martins*

O ex-goleiro Aranha foi internado, com covid-19, na UTI do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na cidade mineira de Pouso Alegre (MG). O ex-atleta estaria com mais de 50% dos pulmões comprometidos, mas ainda não houve a necessidade de intubação. As informações foram confirmadas pelo portal UOL, onde Aranha atuou como colunista esportivo até o fim do ano passado.

Ainda segundo o portal, o objetivo dos médicos é aumentar a fisioterapia para fortalecer o sistema respiratório do ex-goleiro e evitar a utilização de ventilação artificial. Atualmente, Aranha ainda precisa usar um cateter com oxigênio para respirar da melhor forma possível.

Carreira e caso de racismo

Aranha iniciou sua carreira no time paulista Ponte Preta e defendeu clubes como Palmeiras e Joinville. O goleiro se aposentou em 2018, tendo o Avaí como último time. Na carreira, o atleta acumula diversos títulos importantes no futebol, como a Copa Libertadores, conquistada em 2011 com o Santos.

Em 2014, quando ainda atuava pelo Santos, Aranha foi vítima de racismo durante uma partida contra o Grêmio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As falas preconceituosas vindas das arquibancadas foram flagradas pelas câmeras que registravam o jogo. O caso teve grande repercussão e o atleta recebeu apoio de muitos jogadores e torcedores.

