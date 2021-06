Mistão do Flamengo abre vantagem

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Sem vários titulares e atravessando uma crise na relação com o atacante Gabriel Barbosa, o Flamengo não precisou se esforçar para vencer o Coritiba, por 1 x 0, ontem, no Couto Pereira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times voltam a se enfrentar, quarta-feira, no Maracanã, e os carioca s podem empatar para avançar.

Apenas Everton Ribeiro, entre os sete jogadores convocados na Data Fifa, esteve em campo. A intenção dos cariocas era também ter Gabi. Com um edema na coxa diagnosticado na Seleção Brasileira, o jogador seria reavaliado pelos médicos do clube. Porém, o camisa nove descumpriu o chamado de ir a Curitiba e deve ser multado.

No jogo, o Fla começou melhor. Em 20 minutos, havia finalizado sete vezes, contra nenhuma dos anfitriões. Apesar de duas belas defesas de Wilson, os cariocas abriram o placar, aos 15 minutos. Vitinho bateu escanteio e Rodrigo Muniz subiu muito para acertar bela cabeçada e marcar.

Com a vantagem e a omissão do Coritiba no ataque, a partida ganhou ritmo de treino. Mas o Flamengo poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior. A arbitragem marcou erradamente impedimento de Bruno Henrique, em gol marcado por Muniz.

No segundo tempo, o Coritiba chutou duas vezes em menos de dois minutos. Isso mostrou que o panorama havia mudado. O Coxa tomou a iniciativa, enquanto o Flamengo passou a atuar nos contra-ataques e até levou mais perigo. Bruno Henrique foi o único a acelerar as jogadas, mas não teve a colaboração dos companheiros. Desta forma, a disputa se arrastou até o final, com a certeza de que o rubro-negro poderia ter definido a classificação ainda no Paraná.

O capitão Diego reconheceu que o futebol apresentado esteve longe do ideal. "O placar não deixa de ser bom, porque é uma vitória fora de casa. Mas concordo que, no segundo tempo, nós não conseguimos manter a intensidade e sermos mais perigosos", disse o meia, na saída do gramado.