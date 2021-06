CB Correio Braziliense

A Seleção Brasileira Feminina entra na reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Hoje, às 16, o time da técnica Pia Sundhage realiza o primeiro de dois amistosos contra a Rússia, em Cartagena, na Espanha. A novidade do time verde e amarelo para o confronto deve ser a presença da zagueira Antonia, do Madrid CFF. Convocada na quarta-feira, a defensora participou da última atividade oficial antes do teste.