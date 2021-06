Nata do planeta bola

DQ Danilo Queiroz

Os fãs de futebol do mundo terão, nos próximos 31 dias, uma aula comparada entre as duas maiores escolas continentais do esporte. De um lado, a Europa com a Eurocopa, principal torneio de seleções do Velho Continente. O início, marcado para hoje, tem a abertura isolada entre Turquia e Itália, em Roma. Do outro, a América do Sul com a Copa América, competição da mesma envergadura, começará no domingo. O pontapé inicial será Brasil x Venezuela, no Mané Garrincha. De forma praticamente simultânea, as disputas irão opor o melhor e as diferenças entre dois mundos da bola.

Repleta de países com futebol qualificado, a competição europeia irá reunir as forças responsáveis por estabelecer a maior dinastia do continente na história da Copa do Mundo. Os quatro últimos campeões mundiais — Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018) — irão se confrontar com outras potências, como Holanda, Portugal, Bélgica e Inglaterra. Sem saber o que é conquistar o planeta desde 2002 — ano da última conquista do Brasil —, as principais seleções da América do Sul pretendem apresentar as credenciais como candidatas a quebrar o jejum no Catar, no próximo ano.

No papel, os dois torneios terão força máxima nas quatro linhas. As convocações dos 34 países envolvidos nos dois torneios contam com a presença de várias estrelas. As de maior brilho a desfilar seu futebol nos continentes são Neymar, no Brasil; Messi, na Argentina; Luís Suárez, no Uruguai; Mbappé, na França; Cristiano Ronaldo, em Portugal; Müller, na Alemanha; e Lewandowski, na Polônia. Algumas ausências de medalhões da bola, porém, foram registradas nos chamados. Casos de James Rodríguez, na Colômbia, Guerrero, no Peru, e Sérgio Ramos, na Espanha.

Além de serem disputadas em período simultâneo, a Eurocopa e a Copa América contam com um regulamento bastante parecido, até mesmo em termos do inflacionamento de classificados. No Velho Continente, 24 seleções foram espalhadas igualmente por seis grupos. Na primeira fase, avançam os dois primeiros, na companhia dos quatro terceiros com melhor pontuação. O torneio tem sequência no mata-mata entre oitavas e final. Na América do Sul, são duas chaves para 10 países. Classificam-se os quatro melhores de cada uma delas, com sequência eliminatória das quartas até a decisão. Na primeira fase dos torneios, somente quatro vão para casa mais cedo.

Ao todo, 14 cidades irão receber o circo do futebol nos dois continentes. Na Eurocopa, serão 11 sedes em onze países diferentes: Amsterdã (Holanda), Baku (Azerbaijão), Bucareste (Romênia), Budapeste (Hungria), Copenhague (Dinamarca), Glasgow (Escócia), Roma (Itália), São Petersburgo (Rússia), Londres (Inglaterra), Sevilha (Espanha) e Munique (Alemanha). Apesar da pandemia, todos os jogos devem ter público, em níveis diferentes. Transferida para o Brasil após problemas na organização conjunta entre Argentina e Colômbia, a Copa América ocorrerá em quatro cidades: Brasília, Goiânia, Cuiabá e Rio de Janeiro. As partidas serão com portões fechados.



Serviço

Copa América

Quando?

Primeira fase: 13 e 28 de junho

Quartas: 2 e 3 de julho

Semis: 5 e 6 de julho

3º lugar: 9 de julho

Final: 10 de julho

Onde assistir?

TV Aberta: SBT

TV Fechada: ESPN e Fox Sports

Quem defende a taça?

Brasil (nove títulos)



Eurocopa

Quando?

Primeira fase: 11 a 23 de junho

Oitavas: 27 a 29 de junho

Quartas: 2 e 3 de julho

Semis: 6 e 7 de julho

Final: 11 de julho

Onde assistir?

TV Aberta: Rede Globo

TV Fechada: SporTV

Quem defende a taça?

Portugal (um título)