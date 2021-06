Paradinhas

CB Correio Braziliense

» GRÊMIO

Em uma partida de baixo nível técnico, o Grêmio empatou sem gols com o Brasiliense, ontem, e garantiu vaga nas oitavas de final. O time gaúcho fez valer a vantagem de 2 x 0 no duelo de ida para confirmar a classificação.

» INTERNACIONAL

O Internacional é mais um campeão a ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Ontem, o Colorado perdeu para o Vitória, por 3 x 1, e foi eliminado precocemente do torneio nacional.

» ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG confirmou a vaga nas oitavas de final ao vencer o Remo, no Mineirão. Ontem, fez 2 x 1 no rival paraense com um gol do zagueiro Réver e outro de Hulk. Os visitantes descontaram com Romércio.

» CLÁSSICO CEARENSE

O Fortaleza levou a melhor em um dos clássicos mais importantes da rivalidade contra o Ceará. Ontem, o tricolor venceu, por 3 x 0, e confirmou a classificação para as oitavas de final da competição nacional.

» CRUZEIRO

Menos de 24h após demitir Felipe Conceição, o Cruzeiro anunciou Mozart como substituto no comando técnico. Ele assinou até o final da temporada e inicia o trabalho, hoje, em treino na Toca da Raposa II.

» OLIMPÍADAS 2032

Brisbane, na Austrália, está perto de ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Ontem, após reunião, o COI definiu a candidatura como válida e a colocará em votação e, 21 de julho em novo encontro em Tóquio, no Japão.