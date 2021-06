Os novos desafios de Gama e Brasiliense na Série D do Brasileiro

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gabriel Teles/Ascom Gama)

Representando o futebol do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro, Gama e Brasiliense jogam neste fim de semana, pela 2ª rodada da fase de grupos. Como de praxe, na longa estrada do acesso à terceira divisão, a dupla não deve ter vida fácil pela frente, tendo em vista que jogam diante de semifinalistas de competições estaduais. No Abadião, em Ceilândia, o alviverde recebe a Aparecidense, às 15h30. Pelo lado amarelo, a missão será em Rondônia para encarar o Porto Velho, no domingo (13/6), às 16h.

Em sua estreia na quarta divisão nacional, o Gama venceu e convenceu. A vitória sobre o Jaraguá-GO, fora de casa, por 3 x 1, deu ainda mais ânimo ao torcedor. Antes da bola começar a rolar, o maior campeão do DF tratou de movimentar o mercado da bola, anunciando a chegada de 16 reforços, um novo técnico, gerente de futebol e novos patrocínios.

No Grupo A5, Gama e Aparecidense foram os únicos times a somar três pontos na estreia. Nesta 2ª rodada, os dois estarão frente a frente em busca da liderança da chave. Apesar de o mando de campo ser gamense, a expectativa é de um confronto equilibrado. Os goianos foram semifinalistas do campeonato estadual, mas caíram para o atual campeão da Série C do Brasileiro, o Vila Nova.

A temporada da equipe treinada por Thiago Carvalho até aqui se resume em 15 partidas. São oito vitórias, quatro empates e três derrotas, com 21 gols marcados e oito sofridos.

Jacaré busca primeira vitória

Dono do título de melhor equipe do futebol candango, o Brasiliense não começou a Série D como desejava. Na estreia, no último sábado, no Defelê, o Jacaré recebeu o Goianésia e ficou no 1 x 1. Para o segundo compromisso pela fase de grupos, o esquadrão comandado por Vilson Tadei viajou até Rondônia em busca a primeira vitória, diante do Porto Velho.

Na rodada inaugural, a equipe da região norte também ficou no empate por 1 x 1, mas com o União Rondonópolis. No Campeonato Rondoniense, a Locomotiva teve forças para chegar até a semifinal.

A temporada do Porto Velho vem sendo regular até o momento. Em dez partidas sob comando de Tiago Batizoco, somando Copa do Brasil, Campeonato Rondoniense e a estreia na Série D, foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Os nortistas balançaram as redes adversárias em dez oportunidades e sofreram sete gols.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz