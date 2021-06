Com casos positivos na Venezuela, Conmebol tira limite de trocas por covid-19

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Crédito: Divulgação/FVF)

A Conmebol realizou uma modificação importante no regulamento da Copa América 2021. Na noite desta sexta-feira (11/6), a entidade máxima do futebol sul-americano divulgou um documento retirando o limite de cinco substituições na lista de convocados das doze seleções envolvidas na competição. Agora, não haverá nenhum restrição para troca de nomes infectados com o novo coronavírus nas delegações.

As mudanças de atletas poderão ser feitas ao longo de toda a competição sul-americana, prevista para ocorrer entre 13 de junho e 10 de julho em estádios de Brasília, Goiânia, Cuiabá e Rio de Janeiro. Conforme o protocolo da Conmebol estabelecido para a disputa da Copa América no Brasil, as seleções devem testar jogadores, comissão técnica e funcionários a cada 48 horas.

A mudança foi oficializada em meio aos casos de covid-19 confirmados entre as 10 equipes participantes da competição. No Uruguai, o meio-campista Arrascaeta, jogador do Flamengo, testou positivo para o vírus em 3 de junho em meio à disputa da rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após cumprir o período obrigatório de quarentena no país, o atleta voltou a treinar com a equipe durante a tarde desta sexta-feira (11/6).

No período da noite, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) confirmou que cinco jogadores da seleção da Venezuela foram diagnosticados com a doença. O surto também teria atingido membros de apoio da delegação do país. O grupo deve passar por um reteste neste sábado (12/6) para confirmar os casos. O time desembarcou durante a madrugada no Distrito Federal. Antes de viajar para o país, todos testaram negativo.

Caso os diagnósticos sejam confirmados, a Venezuela poderá trocar os jogadores. Cada seleção envolvida na competição anunciou a convocação com 23 atletas, mas, prevendo possíveis situações como essa, a Conmebol anunciou listas com 50 nomes. A equipe estreia na Copa América no próximo o domingo (13/6), às 18h, contra o Brasil, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.