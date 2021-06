"Não teremos 7 jogadores", lamenta José Peseiro, técnico da Venezuela

CB Correio Braziliense

(crédito: FVF/Divulgação)

Na véspera da abertura da Copa América 2021, o técnico da seleção da Venezuela, José Peseiro, não escondeu a frustração pela situação delicada que a equipe está envolvida. "Para o jogo, não teremos sete jogadores que atuaram contra o Uruguai, além das baixas anteriores", lamentou o treinador, na véspera da estreia contra o Brasil, no domingo (13/6), às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo terá transmissão do SBT/Alterosa.

A Conmebol comunicou que a equipe constatou 13 casos de covid-19 confirmados, já a Federação Venezuelana de Futebol (FVF), divulgou que são 11 testes positivos. Diante do surto de covid-19 na delegação venezuelana, a Conmebol retirou o limite de cinco novas convocações para substituir atletas diagnosticados com o coronavírus.

Um dos atletas que testaram positivo foi o capitão, Tomás Rincón. "Neste momento o meu estado de saúde é estável e controlado. Lamento profundamente não poder representar o meu país", disse o jogador. Rincón ainda salientou a importância de dar atenção a esse vírus e disse que "primeiro somos humanos, depois jogadores de futebol.

O técnico José Peseiro havia anunciado 28 nomes para a disputa da Copa América, mas precisou convocar mais 15 atletas na véspera da estreia devido aos desfalques dos jogadores que testaram positivo. "Sem tempo para ver jogadores, sem partidas. A pandemia tem transformado tudo. Eu gostaria de estar em outro ponto, que é impossível estar pelas condições que temos vivido até agora", comentou o treinador.

Há ainda os atletas que estão em fase de recuperação de lesão, como Soteldo, Murillo e Herrera, como destacou Peseira.