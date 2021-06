Brasil estreia na polêmica Copa América com vitória sobre Venezuela

MN Maíra Nunes

Gol do zagueiro Marquinhos (deitado), que abriu o placar na vitória da Seleção Brasileira sobre a Venezuela, por 3 x 0, na abertura da Copa América 2021, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

A Copa América envolveu tantas críticas e protestos para acontecer em 2021 que o jogo de abertura, na noite deste domingo (12/6), fez até chover em Brasília em uma época do ano em que a capital costuma viver plena seca. Mesmo diante dos riscos envolvendo a pandemia, o governo brasileiro bateu o pé e aceitou sediar a competição rejeitada por Argentina e Colômbia, a menos de um mês do início. Dentro de campo, a Seleção Brasileira não precisou de muito esforço para fazer chover também gols contra uma equipe com sete desfalques diagnosticados com covid-19 e sair com a vitória por 3 x 0.

Com a decisão da Conmebol de retirar o limite de cinco novas convocações para substituir atletas que testarem positivo para covid-19, o técnico José Piseiro chamou mais 15 atletas na véspera da estreia na Copa América. Sem tempo hábil para contar com os substitutos, porém, o treinador foi ao jogo contra o Brasil com apenas sete jogadores no banco de reservas. Do lado de fora da arena, alguns venezuelanos que moram em Brasília até apareceram para torcer, de longe, pelo país de origem. Mas o clima próximo dele não era totalmente de festa.

Na área externa do Mané Garrincha, cerca de 40 manifestantes protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro e a decisão de o Brasil sediar a Copa América, que começou no dia em que o país chegou a 487.401 mortes por covid-19. Antes, a própria seleção brasileira manifestou-se contrária à competição em solo brasileiro. Mesmo a contra-gosto, como jogadores e comissão técnica quiseram deixar claro, o Brasil foi para a Copa América com o elenco principal.

Em campo, os brasileiros precisaram de apenas 8 minutos para criar a primeira grande chance, com Richarlison, após receber bela enfiada de bola de Neymar. A Seleção seguiu pressionando até abrir o placar com Marquinhos, aos 22 minutos. Após escanteio, a bola sobrou para o zagueiro do PSG, que dominou e finalizou de esquerda para o fundo das redes, abrindo o placar.

No intervalo, os auto-falantes do estádio divulgaram publicidade da Sinovac, com quem a Conmebol fez parceria e recebeu 50 mil vacinas contra covid-19 para imunizar profissionais e aumentar a segurança das competições que organiza. Na prática, porém, a Copa América é um dos piores produtos de publicidade nessa linha. Dentro do estádio, havia poucos locais disponibilizando álcool em gel. Ao menos, nos setores destinados à mídia.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil manteve o domínio do jogo. Aos 16 minutos, Danilo recebeu na entrada da área, deu uma linda meia-lua para cima do Pino Mago e, na sequência, foi derrubado pelo Cumaná. Pênalti, convertido por Neymar. Brasil 2 x 0. Em nenhum momento o Brasil sofreu com as investidas venezuelanas, que finalizou apenas uma vez no gol defendido por Alisson.

Tite, como de costume, fez várias substituições. Uma delas foi a entrada de Gabriel Barbosa no lugar de Richarlison. Caso houvesse público no estádio, certamente o torcedor com a placa de “Hoje tem gol do Gabigol” sairia feliz. O atacante dona Flamengo fechou a conta, com gol de barriga, aos 45 do segundo tempo, após linda jogada de Neymar, pela ponta esquerda e levantamento na medida para Gabriel completar.