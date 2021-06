Ajoelhou tem que ganhar

MN Maíra Nunes

A Copa América envolveu tantas críticas e protestos para acontecer em 2021 que o jogo de abertura, ontem, fez até cair água do céu em Brasília em uma época costumeiramente de seca na capital federal. Mesmo diante dos riscos envolvendo a pandemia, o governo brasileiro aceitou sediar a competição rejeitada por Argentina e Colômbia, a menos de um mês do início. Dentro de campo, a Seleção Brasileira não precisou de muito esforço para fazer chover também gols contra uma Venezuela com sete desfalques diagnosticados com covid-19 e sair com a vitória por 3 x 0.

Com a decisão da Conmebol de retirar o limite de convocações para substituir atletas com covid-19, o técnico português José Piseiro chamou mais 15 atletas na véspera da estreia. Sem tempo hábil para contar com os substitutos, porém, o treinador foi ao jogo contra o Brasil com apenas sete reservas. Alguns venezuelanos residentes em Brasília até apareceram fora da arena para mandar boas vibrações enquanto cerca de 40 manifestantes protestavram contra o presidente Jair Bolsonaro por dar asilo ao torneio continental.

Dentro das quatro linhas, o Brasil consolidou uma defesa segura. Mesmo diante de um adversário desfigurado e enfraquecido devido ao surto de covid, não sofreu gol pela quinta partida consecutiva. Antes, havia passado ileso pela própria Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai, todos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar-2022.

O time titular teve o goleiro Alison, o lateral Renan Lodi e o meia Lucas Paquetá como novidades em relação ao último jogo, na vitórias sobre o Paraguai. Contra a Venezuela, os brasileiros dominaram a partida. Marquinhos abriu o placar aos 22 minutos. Após escanteio, a bola sobrou para o zagueiro do PSG. Ele dominou e finalizou de esquerda para abrir o placar.

No intervalo, os autofalantes do estádio divulgaram uma publicidade da Sinovac. A fabricante doou 50 mil vacinas contra covid-19 à Conmebol para imunizar clubes e seleções. Na prática, porém, a Copa América é um dos produtos de publicidade mais polêmicos relacionados ao tema. Mesmo após o surto do coronavírus na seleção da Venezuela, o palco da abertura da competição contava com poucos locais disponibilizando álcool em gel.

No segundo tempo, o Brasil manteve o domínio. Aos 16, Danilo recebeu, na entrada da área, deu uma meia-lua em cima do Pino Mago e, na sequência, foi derrubado por Cumaná. Pênalti convertido por Neymar, que marcou o quinto gol dele no Mané Garrincha e ficou a 10 gols de igualar Pelé, que marcou 77 vezes com a amarelinha. No fim da partida, o camisa 10 ainda fez linda jogada pela ponta esquerda e levantou na medida para Gabriel Barbosa, de barriga, fechar a conta.

Tabelinha de duas revelações do Santos que tomaram gosto em balançar as redes na arena candanga. Gabigol, que entrou aos 35 minutos do segundo tempo, chegou ao sétimo gol dele em 10 jogos disputados no Mané Garrincha e acirrou a disputa por vaga no setor ofensivo brasileiro.

Sem autoridades

O presidente Jair Bolsonaro decidiu não ir à abertura da Copa América. Depois de se empenhar para que o torneio fosse no Brasil. Bolsonaro postou foto pouco após o início do jogo, com a camisa do Brusque-SC, líder da Série B e patrocinado pelo dono da Havan, Luciano Hang, e escreveu: "Copa América. Boa tarde a todos". O governador do DF, Ibaneis Rocha, também não foi.

“Era importante vencer. Era o nosso trabalho impor o ritmo de jogo. A equipe está de parabéns. Estivemos focados e agressivos no último terço do campo”

Casemiro, capitão da Seleção