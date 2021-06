Inglaterra larga com vitória

CB Correio Braziliense

A Inglaterra venceu a Croácia por 1 x 0, ontem, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa. Jogando no estádio de Wembley, em Londres, o gol inglês foi marcado por Raheem Sterling, no minuto 57, após grande jogada individual do volante Phillips, que tocou para o atacante do Manchester City finalizar com perfeição na entrada da área croata.

Em 10 participações no torneio continental de seleções, essa é a primeira vez que a Inglaterra vence num confronto de estreia. Nas outras nove edições, os ingleses empataram em cinco e foram derrotados em outros quatro.

A equipe comandada pelo técnico Gareth Southgate teve dificuldade para abrir o placar, apesar do domínio em campo sobre os atuais vice-campeões mundiais, que não conseguiam repetir o mesmo futebol apresentado na Copa do Mundo de 2018.

A vitória dos anfitriões veio por meio da aposta de Southgate em escalar entre os titulares Sterling, apesar dos críticos preferirem Jack Grealish. O jogador de 26 anos, muito criticado por seu fraco desempenho no Euro 2016, mostrou sua categoria ao balançar as redes para os donos de casa, numa partida que colocou novamente frente a frente duas equipes que se enfrentaram na semifinal do Mundial da Rússia.

Ao marcar pela primeira vez em uma competição pela seleção inglesa, em sua 13ª convocação, Sterling fez com que os os torcedores presentes em Wembley gritassem “O futebol está voltando para casa”.

Por conta da presença do público, havia o receio de que parte dos presentes vaiasse quando os jogadores se ajoelharam no gramado antes do início do confronto, em um gesto de apoio ao movimento Black Lives Matter, que luta contra o racismo. Durante o jogo, um torcedor caiu da arquibancada e está em estado grave.