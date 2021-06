Fla tira coelho da cartola e segue 100%

CB Correio Braziliense

Sem os seus principais artilheiros, Gabriel Barbosa e Pedro, coube a Bruno Henrique comandar a segunda vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ontem à tarde no Maracanã, o atacante fez o primeiro gol e teve grande participação nas jogadas ofensivas na vitória por 2 x 0 sobre o América-MG.

Esta foi a segunda vitória do Flamengo, que tinha estreado com 1 x 0 em cima do Palmeiras e depois folgou na segunda rodada quando pegaria o Grêmio. Com seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento. O América-MG sofreu sua terceira derrota consecutiva e continua com zero ponto na tabela, já começando a se preocupar com a fama de time iô-iô, porque voltou este ano à elite e começa a se preocupar em ser rebaixado, de novo, à Série B.

No Flamengo, ausências importantes no ataque. Gabigol sofreu lesão muscular na seleção brasileira e Pedro, seu substituto imediato, no sábado testou positivo para covid-19. Por outro lado, contou com as voltas do zagueiro Rodrigo Caio, liberado da seleção, e Gerson, voltando da seleção olímpica. Invicto há 14 jogos, Rogério Ceni segue de quarentena pela covid-19 e Maurício Souza comandou o time na beira do campo. Na quarta-feira, o time receberá o Coritiba pelo duelo de volta da tarceira fase da Copa do Brasil. No sábado, enfrentará o Bragantino, no Maracanã.

Furacão vence Grêmio

No reencontro do Athletico com Tiago Nunes, o time paranaense manteve os 100% de aproveitamento no Brasileirão ao ganhar do Grêmio, por 1 x 0, ontem, na Arena da Baixada, pela terceira rodada da Série A. A terceira vitória consecutiva mantém o time na ponta com 100% de aproveitamento.