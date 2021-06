Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, Seleção treina na Vila Planalto

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Antes de deixar Brasília com destino ao Rio de Janeiro, onde inicia a preparação para o confronto diante do Peru, a Seleção Brasileira realizou um treinamento no Estádio Defelê, campo do Real Brasília, na Vila Planalto. A atividade reuniu os jogadores reservas e aqueles que entraram no segundo tempo na vitória de domingo (13/6), por 3 x 0, contra a Venezuela, na partida de estreia da Copa América 2021. Por outro lado, os 11 que iniciaram a partida ficaram no hotel, localizado no Setor Hoteleiro Norte, onde fizeram um trabalho regenerativo.

Na atividade desta segunda-feira (14/6), o preparador de goleiros da Seleção, Taffarel, colocou os arqueiros reservas para trabalharem forte. Weverton e Ederson realizaram um exercício específico, onde eram exigidos a saltarem sobre uma linha para fazerem a defesa. No treinamento com bola, os jogadores de linha se dividiram em dois times e trabalharam com o campo reduzido. Antes da redonda rolar, os atletas fizeram exercícios de agilidade com obstáculos.



Autor do gol que sacramentou a vitória do Brasil, Gabigol foi ao campo exalando felicidade. Nas imagens divulgadas pela CBF, o centroavante estava sorridente. Outro destaque da atividade foi a presença do zagueiro Thiago Silva, que retornou à Seleção após se recuperar de uma lesão na coxa.

A delegação brasileira deixou Brasília na tarde desta segunda-feira, com destino ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, o esquadrão verde e amarelo segue para a Granja Comary, onde ficará concentrado até a noite da próxima quarta-feira (16/6). Segundo a programação divulgada pela CBF, nesta terça-feira (15/6), às 13h30, haverá uma entrevista coletiva virtual antes do treinamento na Granja.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira (17/6), às 21h, quando recebe o Peru, no estádio Nilton Santos, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa América.