Com golaço de Messi, Argentina e Chile empatam em estreia no Rio de Janeiro

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: AFA Seleção Argentina)

O duelo que decidiu a Copa América em 2015 e 2016 desembarcou no Rio de Janeiro. Argentina e Chile se enfrentaram, na noite desta segunda-feira (14/6), pela 1ª rodada do Grupo A, e empataram por 1 x 1. Somente 33 minutos bastaram para Lionel Messi, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, inaugurar o placar com um golaço de falta. O camisa 10 deu aula no estádio Nilton Santos, uma vez que gol de bola parada tem sido raridade no futebol brasileiro. Nem mesmo o atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, tem conseguido converter esse tipo de jogada em bolas na rede. O rubro-negro enfrenta jejum de 1.100 dias.

Na volta do intervalo, o Chile controlou mais a partida. A dupla Vidal e Vargas foi fundamental na reação do esquadrão vermelho. O gol do empate envolveu os dois personagens, com o volante desperdiçando um pênalti, mas com o atacante aproveitando o rebote. Apesar das oportunidades para ambas as seleções, a igualdade prevaleceu na Cidade Maravilhosa.



Messi de frente para o gol, a água parou



Os primeiros minutos foram de duas equipes que se estudaram bastante e, como de praxe do futebol sul-americano, com diversas faltas e divididas duras. Mas, aos sete minutos, Messi deu o seu cartão de visitas. O camisa 10 recebeu de Tagliafico, dominou e chutou para fora. O Chile tentou responder com jogada em velocidade, mas sem sucesso. Com maior posse de bola e controle da partida, aos 16, a Argentina voltou a assustar. De fora da área, González arriscou um chute forte no canto de Claudio Bravo, mas o goleiro espalmou para escanteio.



Pressionando o Chile, as melhores chances partiram dos bicampeões mundiais. Acuado em sua defesa, a marcação forte e, às vezes até faltosa, era uma das alternativas para anular Messi e companhia. Desta forma, aos 33, em cobrança frontal na entrada da área, o camisa 10 argentino chamou a responsabilidade. O final não poderia ser outro: com extrema categoria, o melhor jogador da seleção celeste e branca colocou a bola no canto esquerdo da meta chilena, abrindo o placar no primeiro tempo.



Com Vidal e Vargas, Chile equilibra e garante empate



Na desvantagem, o Chile voltou dos vestiários propondo mais o jogo. Após chegar sem êxito em algumas oportunidades, Vargas recebeu passe de Pulgar e chutou firme, mas o goleiro argentino fez ótima defesa. Na sequência do lance, Vidal dividiu com Tagliafico e pediu pênalti. A arbitragem teve de recorrer ao vídeo para assinalar. Na cobrança, o próprio Vidal foi para a bola, mas o arqueiro rival espalmou e a redonda resvalou no travessão. No rebote, Vargas cabeceou e empurrou para o fundo das redes, deixando tudo igual no Nilton Santos.



Invertendo os papéis do primeiro tempo, o Chile dificultava a saída do adversário e trocava mais passes no campo de ataque. No entanto, com Messi em campo, é preciso ter cuidado dobrado. Aos 25, o camisa 10 dominou na entrada da área, puxou para a perna esquerda e finalizou rasteiro. O goleiro Bravo estava atento e evitou maiores problemas. Faltando 11 minutos para o fim do jogo, em excelente jogada individual, Messi cruzou para González, mas ele cabeceou muito mal. Apesar do brilho individual do camisa 10 argentino, o Chile soube suportar a pressão final imposta pela equipe azul e branca, garantindo o empate por 1 x 1 no Rio de Janeiro.



O que vem por aí



O próximo compromisso da seleção argentina na Copa América será na sexta-feira (18/6), às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília, no clássico do Rio da Prata, diante do Uruguai. Já o Chile, encara a Bolívia também na próxima sexta, às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.



Ficha técnica:



ARGENTINA - 1

Emiliano Martínez; Montie (Molina)l, Martínez Quarta, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Palacios), De Paul e Lo Celso (Di María); Nicolás González (Joaquín Correa), Messi e Lautaro Martínez (Aguero). Técnico: Lionel Scaloni

Gol: Messi

Cartões amarelos: Martínez Quarta e Lautaro Martínez

CHILE - 1

Claudio Bravo; Isla, Medel (Roco), Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Pulgar, Vidal (Alarcón), Aránguiz e Meneses (Galdames); Palacios (Brereton) e Vargas (Pinares). Técnico: Martín Lasarte.

Gol: Vargas

Cartões amarelos: Isla, Pulgar e Vidal



Estádio: Nilton Santos

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz