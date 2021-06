Cálculos de Neymar para ultrapassar Pelé

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

A história de uma das edições mais polêmicas da Copa América começou a ser escrita, no domingo, no Mané Garrincha e, com ela, a da artilharia da Seleção Brasileira ganhou um novo capítulo. Com o gol marcado na vitória por 3 x 0 sobre a Venezuela, Neymar chegou ao 67º gol vestindo a amarelinha, ficando a 10 tentos do maior artilheiro do escrete canarinho, o Rei Pelé. A conta oficial é feita pela Fifa, porém a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) possui números diferentes.

Nos números contabilizados pela entidade máxima do futebol mundial, Pelé marcou 77 gols em 92 partidas, enquanto Neymar precisou de 106 jogos para balançar as redes 67 vezes. Na 3ª colocação, está Ronaldo Fenômeno, com 62 gols. Os dados não são unânimes devido à CBF adotar critérios diferentes para a montagem do ranking de artilharia da Seleção.

Nas contas da confederação brasileira, jogos diante de clubes são considerados, por exemplo. Desta forma, conforme o cálculo da CBF, Pelé possui 95 gols em 115 partidas. Neymar divide a artilharia com Ronaldo, ambos com 67 bolas na rede. Contudo, o ex-camisa nove precisou de 109 duelos para converter a quantidade. O craque do PSG, campeão olímpico pela Seleção em 2016, jogou três vezes menos.

Nos três compromissos pela Seleção Brasileira em 2021 entre Eliminatórias e Copa América, Neymar acumula três vitórias e três gols, um aproveitamento quase perfeito, apesar de o escrete canarinho não vir demonstrando um futebol vistoso. No entanto, o craque brasileiro se mostra efetivo e chama a responsabilidade como principal referência para ajudar o Brasil a conquistar em casa o bicampeonato do torneio continental.

Volta ao Rio

Ontem, a Seleção se despediu de Brasília. Pela manhã, o time treinou no estádio Defelê, na Vila Planalto. Apenas os reservas participaram da atividade. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O time desembarcou no Rio de Janeiro à noite e foi direto para a Granja Comary, onde fica até quinta-feira, quando o time enfrenta o Peru, às 21h, no estádio Nilton Santos.

* Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz